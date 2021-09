“Con il nastro rosa”, Valentino Rossi omaggia sua figlia: il casco speciale del Dottore per il Gp di Misano [FOTO e VIDEO]

SportFair

E’ arrivato uno dei momenti più attesi del weekend di gara del Gp di San Marino. Valentino Rossi ha svelato il casco speciale per questo appuntamento così bello e importante per lui, al suo ultimo anno in MotoGP.

In molti avevano previsto il ‘tema’ scelto dal Dottore, che ha deciso di omaggiare sua figlia: qualche settimana fa, il 9 volte campione del mondo ha annunciato sui social insieme alla compagna Francesa Sofia Novello, che diventerà presto padre.

La bellissima modella italiana è in dolce attesa e presto arriverà una splendida bambina. Valentino Rossi, dunque, insieme ad Aldo Drudi ha deciso di scendere in pista con in testa la sua piccolina, che ancora deve conoscere. Sul casco del Dottore spunta dunque un grandissimo fiocco rosa, sul retro spicca un bigliettino con scritto “Chissà chissà chi sei, chissà che sarai, lo scopriremo solo vivendo”, tratto dalla canzone “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti.