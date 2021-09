Camila Giorgi incanta Venezia: la tennista azzurra elegantissima sul red carpet [FOTO e VIDEO]

SportFair

La Mostra del Cinema di Venezia parla anche di sport! Tanti sono i personaggio del mondo dello sport che stanno sfilando sul famoso red carpet della città veneta, dopo un’estate favolosa per l’Italia.

Ieri è stato il turno di Camila Giorgi, che qualche settimana fa si è aggiudicata il torneo WTA di Montreal e non ha mai nascosto la sua passione per la moda ed il cinema.

La tennista azzurra ha mostrato sui social i suoi preparativi per poi sfilare sul red carpet con un abito nero in pizzo, elegantissima e raffinata. Camila ha fatto impazzire tutti i paparazzi sin dal suo arrivo a Venezia, per poi sfoggiare tutta la sua bellezza anche nella sfilata più importante.