Dallo stadio con la figlia alla camera da letto in… topless: Anna Falchi ringrazia la Lazio dopo la vittoria nel derby con la Roma [FOTO]

Anna Falchi è tornata e lo ha fatto in grande. L’attrice e showgirl italiana, tifosissima della Lazio è tornata a gridare a gran voce tutta la sua passione per la sua squadra del cuore.

Anna Falchi ha pubblicato sui social prima uno scatto in compagnia della figlia allo Stadio Olimpico di Roma, ma è la foto pubblicata post-vittoria che ha fatto impazzire tutti i fan.

Dopo il successo della Lazio nel derby contro la Roma per 3-2, Anna Falchi ha deciso di omaggiare la sua squadra con uno scatto in camera da letto davvero bollente: la showgirl ha usato una sciarpa ed una palla gonfiabile per coprire il suo corpo nudo. “Ah! Dimenticavo! 3 a 2 per la Lazio! E andiamo avanti così !!! Partita al cardiopalma davvero!! Tornare allo stadio pazzesco! Tutto bellissimo! E la mia Lazio mi fa godereeeee!!! @sergej___21 @_pedro17_ @fanderson UNICIIIIIIIII @official_sslazio #imieiattimi #annafalchi”, ha scritto sui social a corredo della foto.