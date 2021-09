Al Royal Park passione e performance con l’Alfa Romeo Golf Challenge 2021 GTA Edition

SportFair

Nel fine settimana è andato in scena l’Alfa Romeo Golf Challenge 2021 GTA Edition, un emozionante evento dedicato ai soci del Golf Club Royal Park e capace di esprimere l’essenza di due realtà premium. Tecnica, stile sportivo, equilibrio e performance accomunano infatti Alfa Romeo e il golf, e questi valori si sono espressi e fatti apprezzare nella cornice di uno tra i “green” più prestigiosi d’Europa in un torneo da 18 buche Stableford.

Tutti i partecipanti, oltre 100 giocatori di due differenti categorie, hanno potuto ammirare tre esemplari di Giulia GTA, nelle livree colorazioni Rosso GTA, Bianco Trofeo e Verde Montreal, una gamma colori che rende omaggio alla bandiera italiana, oltre a una Giulia GTAm è la versione ulteriormente alleggerita e caratterizzata da due posti secchi, roll bar e cinture a 6 punti, 100% “street legal”. I test drive eseguiti accanto a piloti professionisti hanno ulteriormente arricchito di passione la giornata di sport.

Club Alfa Romeo

Nella serata di sabato, un’ulteriore manifestazione di grande entusiasmo con la visita del “Club Alfisti Veneto”. Nel più autentico spirito Alfa Romeo, infatti, ogni evento del Brand diventa l’occasione per coinvolgere gli appassionati dei tanti club locali. Sono circa duecento in tutto il mondo, e rappresentano la più profonda espressione di affezione a un marchio che può vantare una community vasta e attiva: spesso infatti gli Alfisti, oltre che semplici appassionati, guidano orgogliosamente ogni giorno un’Alfa Romeo.

Giulia GTA: un’icona che significa performance

Emozioni sportive e la straordinaria berlina che rappresenta il meglio dell’eccellenza tecnica del brand e ne celebra un capitolo glorioso: ecco gli elementi vincenti dell’Alfa Romeo Golf Challenge 2021 GTA Edition. C’è infatti tanta storia alle spalle di Giulia GTA, a partire dall’iconica progenitrice del 1965, la “Gran Turismo Alleggerita” sviluppata da Autodelta, che collezionò successi sportivi in tutto il mondo. Ispirandosi a uno dei modelli più vincenti dei 111 anni di storia di Alfa Romeo, la nuova Giulia GTA/GTAm rappresenta la massima espressione in termini di stile, meccanica e piacere di guida ed è stata prodotta in soli 500 esemplari numerati, a sottolinearne l’esclusività. Equipaggiata con il motore Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo potenziato a 540 CV, la cui potenza specifica di 187CV/litro è best in class, grazie all’adozione estesa di materiali ultraleggeri Giulia GTA/GTAm beneficia di una riduzione di peso fino a 100 kg rispetto a Giulia Quadrifoglio e accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. Inoltre sono state sviluppate soluzioni tecniche specifiche anche per aerodinamica, assetto ed handling. Il progetto si è avvalso delle competenze di Sauber Engineering e dei piloti del team di Formula 1 Antonio Giovinazzi e Kimi Räikkönen.