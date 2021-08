Uno spettacolo unico a Tokyo, le Paralimpiadi sono iniziate! Gli italiani sono pronti per sognare ancora [FOTO]

SportFair

Si è svolta oggi a Tokyo la cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi 2021. A due settimane dal termine delle Olimpiadi, che hanno fatto sognare tutti gli italiani con le fantastiche imprese degli azzurri, tutti gli appassionati di sport sono pronti per vivere nuove intense e spettacolari emozioni.

Sono 113 gli atleti azzurri in gara, un numero da record, con le donne che superano per la prima volta gli uomini e tanti sono coloro che puntano in alto, in altissimo. Già domani alcuni italiani potrebbero mettersi al collo preziosissime medaglie.

La cerimonia d’apertura ha dato già un assaggio delle due settimane da brivido che ci aspettano, con la parata degli atleti, le storie incredibili di questi supereroi e lo spettacolo con danze e performance all’insegna dell’inclusione, con una bambina protagonista di un’esibizione davvero unica e speciale.

Lo spettacolo è, dunque, solo iniziato e da domani assisteremo a delle storiche imprese: nella speranza che gli italiani portino a casa risultati da urlo, saranno comunque due settimane da urlo, che lasceranno tutti di stucco, con le storie e le performance degli atleti di tutto il mondo.