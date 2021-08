Il prossimo appuntamento in gara ed i kg di troppo al rientro in Italia dopo l’oro, Tamberi sincero sui social: “ecco quanto sono ingrassato” [FOTO]

SportFair

Sono passati 12 giorni dalla fantastica impresa dell’1 agosto di Gianmarco Tamberi: primo italiano dell’atletica a mettersi al collo un oro alle Olimpiadi di Tokyo.

Un’impresa storica data la condivisione del primo gradino del podio con l’amico e collega Barshim e data la vittoria, pochi minuti dopo, del connazionale Jacobs nei 100 metri.

Un sogno, quello di Gimbo, che finalmente si è avverato, dopo il quale, una volta rientrato in Italia, si è lasciato andare. Festeggiamenti continui, ogni giorno grandi abbuffate e diete mandate a quel paese: Tamberi non ha rinunciato davvero a nulla al suo rientro in Italia, tanto da aver già preso diversi kg: 4,5 in soli 10 giorni, proprio così! A rivelarlo è stato lui stesso in sui social, rispondendo alla domanda di un fan.

Sempre rispondendo ai fan, Tamberi ha anche detto quale potrebbe essere il suo prossimo appuntamento: se Jacobs tornerà in gara nel 2022, Gimbo potrebbe farlo già tra due settimane, il 25 agosto “forse forse forse a Losanna il 25… ora vedremo”, ha scritto sui social.