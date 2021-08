Aw Lab presenta il 6° appuntamento di Perfetta: un confronto sulla Sex Positivity con Patrizia di Quellocheledonn3 e Reebok

SportFair

AW LAB presenta il sesto atteso appuntamento con Perfetta, il format digitale volto a supportare le ragazze nella crescita personale, verso un nuovo modello di femminilità consapevole, lontana dagli stereotipi di genere. Protagonista della puntata la youtuber Patrizia di Quellocheledonn3 che, insieme a David Blank, affronterà il tema della “Sex Positivity”. Cosa vuol dire essere sex positive? La sessualità è riconosciuta a livello internazionale come un aspetto centrale della vita umana. Il sesso mette in campo l’intimità dell’individuo, che si trova a confrontarsi con i propri desideri e le proprie fantasie, con la società in cui vive e i suoi tabù. Ne sorgono pensieri e domande, l’interrogativo sull’esposizione del proprio pensiero e la propria espressione sessuale.

Insieme a Patrizia e David Blank i partecipanti a Perfetta potranno discutere insieme, ricevere consigli, approfondire l’argomento tramite sondaggi e case history. L’obiettivo è prendersi un momento di riflessione e di ricerca della propria personalità e dei propri dubbi. Questo sesto appuntamento di Perfetta, visibile il 9 agosto sui canali social di AW LAB, nasce in collaborazione con Reebok che per l’occasione fa indossare a Patrizia la nuova Club C Double Geo, silhouette tutta al femminile.