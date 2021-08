Messi-PSG, è fatta! Oggi l’arrivo a Parigi: cifre e dettagli, intanto all’aeroporto pazze folle di tifosi [VIDEO]

SportFair

E’ tutto pronto a Parigi per l’arrivo di Messi. Secondo l’Equipe è fatta: è stato trovato l’accordo tra il calciatore argentino ed il PSG e anche per questo motivo sono in tantissimi i tifosi che si sono fiondati sia al Parco dei Principi che all’aeroporto.

Messi è ancora a casa sua, a Barcellona, ma secondo i francesi arriverà oggi a Parigi per le visite mediche. La stampa transalpina non ha dubbi: accordo totale e nella serata dovrebbero svolgersi le visite e la firma del contratto di due anni più uno, per 30 milioni l’anno, bonus compresi. Domani, invece, dovrebbe tenersi la conferenza stampa di presentazione.