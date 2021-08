Valentino Rossi dice basta! Dai rivali più tosti a cantanti e calciatori: tutti omaggiano il Dottore, i messaggi social [FOTO]

SportFair

Valentino Rossi ha annunciato oggi il suo addio alle corse. Il Dottore, al termine della stagione 2021 di MotoGP terminerà la sua avventura sulle due ruote, anche se, come ha affermato lui stesso quando ha annunciato la sua decisione, resterà un pilota per sempre.

Dopo l’avventura splendida a due ruote, Valentino Rossi ne inizierà una nuova sulle quattro ruote, ma intanto si gode questi ultimi mesi nello sport che tanto ha amato e ama.

Un campione che ha fatto innamorare il mondo intero della MotoGp e che in tantissimi hanno deciso di omaggiare oggi. Dai rivali più tosti e ‘nemici’, ai cantanti e calciatori: in tantissimi hanno dedicato un post sui social al Dottore, con foto e frasi speciali per ringraziarlo di quanto fatto nel mondo dello sport.

Jorge Lorenzo, Max Biaggi, Marco Materazzi, Jovanotti e tantissimi altri hanno omaggiato Valentino Rossi. Nella gallery i messaggi più belli.