Genitori sportivi, allenarsi con i più piccoli si può: Puma e Cybex lanciano una nuova collezione di passeggini [FOTO]

Puma e Cybex, azienda tedesca esperta in articoli per l’infanzia, hanno creato una collezione di passeggini per coloro che amano portare con sè i propri figli durante l’allenamento quotidiano.

La collezione sarà suddivisa in due tipologie differenti. Lo ZENO è un passeggino 4 in 1 che può essere spinto, tirato o anche attaccato a una bicicletta o a degli sci; mentre l’AVI è un passeggino leggerissimo, ideale per la corsa. Entrambi sono dotati di elementi riflettenti e protezioni PUMA sulle zone strategiche del passeggino, in grado di consentire una visibilità ottimale in qualsiasi momento della giornata.

“Quest’anno PUMA ha introdotto tecnologie innovative, come la NITRO Foam, e lanciato un’intera collezione di scarpe da running ad alte prestazioni”, afferma Bjørn Gulden, CEO PUMA. “Un’aggiunta perfetta alla nostra nuova collezione running sono i prodotti creati insieme a CYBEX. Questi due modelli di passeggini sono pensati per i genitori che vogliono mantenere sempre il loro stile di vita attivo”.

Entrambi i modelli ZENO e AVI, si presentano in un nuovissimo design con un athletic look ispirato all’ultima campagna running PUMA.

“Siamo emozionati di annunciare questa prima partnership con PUMA. La nostra passione condivisa per i prodotti, la visione per il futuro del running e la moderna genitorialità sono perfettamente in linea con PUMA”, afferma il CEO di CYBEX, Johannes Schlamminger. “Il nostro impegno nella ricerca e nella creazione di tecnologie all’avanguardia rende questa collaborazione unica, una vera e importante innovazione per i genitori runner”.