Fifty-Five, un capolavoro di 41 metri: un design classico moderno e un layout orientato alla famiglia [FOTO]

Hot Lab si sta scaldando. Il pluripremiato studio di design con sede a Milano ha recentemente completato uno straordinario progetto personalizzato sullo yacht a motore, FIFTY-FIVE. Questo yacht di 41 metri è stato costruito nel cantiere navale turco Yıldız Gemi, con design esterno e architettura navale di Ginton Naval Architects e Liman.

Hot Lab sa trasformare una piccola idea in un capolavoro — I due soci, Enrico Lumini e Antonio Romano, insieme al team di Hot Lab, sono stati incaricati di gestire il layout, l’interior design/decor e le decorazioni esterne. Lo studio con sede a Milano ha lavorato con arte intenzionale, un design classico moderno e un layout orientato alla famiglia per completare un risultato straordinario per M/Y FIFTY-FIVE.

L’esperto armatore è passato a questo nuovo yacht di 41 metri con l’obiettivo di ospitare la sua grande famiglia in comfort e stile. Il layout della barca è stato accuratamente progettato per ospitare figli, figlie e nipoti. FIFTY-FIVE può ospitare 12 ospiti in 6 cabine, di cui una cabina armatoriale sul ponte principale e due cabine VIP, una cabina VIP trasversale e una cabina doppia sul ponte inferiore. I proprietari hanno pensato alla famiglia quando hanno costruito questo yacht, quindi ci sono 12 posti letto e 3 letti Pullman per far dormire i bambini nella stessa stanza dei genitori. Le aree di socializzazione confortevoli e ben arredate includono il salone principale e la zona pranzo sul ponte principale con mobili di Minotti; un salotto e una zona pranzo supplementari sul ponte superiore sono arredati con mobili di Royal Botania. Tutta la biancheria da letto e i cuscini decorativi all’interno e all’esterno sono di Missoni Home.

Le caratteristiche di spicco a bordo di M/Y FIFTY-FIVE includono una palestra con attrezzi per la forza e cardio di Technogym, una piscina sul ponte superiore a poppa e una Jacuzzi a prua della timoneria circondata da lettini e un’area bar. Hot Lab ha lavorato con Dahlgren Duck per tutti gli oggetti decorativi a bordo di FIFTY-FIVE, inclusi vasi, cornici, ornamenti, libri, centrotavola e altro ancora.

“Abbiamo iniziato questo progetto in squadra, lavorando direttamente con l’armatore, il geometra e l’ufficio tecnico del cantiere per completare questo progetto. Abbiamo anche lavorato con subappaltatori turchi di talento per gli interni“, ha affermato Enrico Lumini, Head of Design di Hot Lab. “Abbiamo avuto la possibilità di lavorare in una struttura rinomata per creare qualcosa di alto livello, che era l’obiettivo del proprietario fin dall’inizio.”

Il team di Hot Lab consiglia e accompagna i cantieri/armatori durante tutto il processo di progettazione e costruzione per garantire che ogni dettaglio sia in linea con le aspettative. In alcuni casi, gli armatori sanno esattamente cosa vogliono e la visione del loro yacht si sviluppa da lì. In questo caso, una piccola idea ha richiesto uno sforzo collaborativo per creare un risultato distinto e ponderato.

“Abbiamo iniziato il nostro approccio ascoltando le richieste speciali del proprietario. Non aveva un’idea precisa in mente per gli interni, ma ha suggerito ispirazione dagli hotel in cui ha soggiornato”, ha spiegato Enrico Lumini. “Dopo mesi di discussioni generali, abbiamo creato un mood board per gli interni che abbiamo condiviso con lui. Dopo l’approvazione, ci siamo messi al lavoro“.