Sirena 68 debutta al Cannes Yachting Festival: uno scafo dal design innovativo [FOTO]

Con 11 unità già vendute, Sirena Yachts è orgogliosa di annunciare che la sua nuovissima aggiunta alla flotta – il Sirena 68 – farà il suo debutto mondiale al Cannes Yachting Festival 2021 (7-12 settembre).

Il 68 è il risultato diretto della risposta di Sirena alle richieste dei suoi clienti: “Il Sirena 68 riunisce tutte le qualità che un esperto cruiser cercherebbe in un nuovo yacht, essenzialmente un aggiornamento in termini di comfort e sicurezza in tutte le aree“, ha dichiarato Ali Onger, Chief Commercial Officer di Sirena. “L’atmosfera del Sirena 68 inizia con i dettagli. Quando ogni persona sale a bordo, i suoi occhi si posano su una sfaccettatura o un tessuto, un accento o un angolo, qualche indizio che gli faccia sapere che è il benvenuto in un modo che è in qualche modo allo stesso tempo familiare e nuovo”.

La forma dello scafo racchiude un volume cavernoso di spazio, consentendo a tutti a bordo di distendersi e mettersi a proprio agio, ma ancora di stare insieme.

L’innovativo design dello scafo German Frers

Come tutti i Sirena, il 68 incorpora l’innovativo design dello scafo German Frers che offre una gamma di livello mondiale consentendo velocità di spostamento per una crociera prolungata.

Il salone accoglie chi entra dal ponte di poppa dove li attende una zona pranzo e una cucina open-concept. Si noterà il gioco di luci in questo ampio spazio, mentre enormi lastre di vetro attirano l’attenzione su panorami in continua evoluzione.

Sul ponte inferiore il maestro di centro barca si estende a tutto baglio, dove una cuccetta king-size accoglie l’armatore, una sensazione di galleggiamento è fornita grazie al design luci unico e originale e alle ampie finestrature a scafo che lasciano entrare la luce naturale.