Reality To Idea x Havaianas: annunciata una collezione esclusiva [FOTO]

Havaianas è lieta di annunciare una collezione esclusiva disegnata da Reality to Idea, lo studio di design fondato dall’iconico artista grafico Joshua Vides. Ispirata all’influenza di Los Angeles sulla controcultura internazionale, la collezione celebra lo spirito bohémien di Venice Beach, fuso con il caratteristico stile di illustrazione in bianco e nero di Joshua.

La collezione co-progettata è composta da uno stile TOP e uno stile Tradi Zori per le flip-flop, una t-shirt, calze e un telo mare, tutti seguendo la stessa grafica delle iconiche illustrazioni di RTI in bianco e nero. La collezione verrà lanciata in tutto il mondo l’8 luglio su Havaianas.com, Highsnobiety Shop e in negozi selezionati.

“Essendo cresciuti nel sud della California, ogni volta che sentivamo o vedevamo il marchio Havaianas era perché eravamo vicino alla spiaggia. Volevamo sviluppare una collezione “Beach Essentials” da poter mettere in valigia e portare direttamente in spiaggia“, ha detto Joshua Vides, fondatore di RTI.

“La cosa incredibile delle collaborazioni è la possibilità di connettersi con un pubblico diverso attraverso il linguaggio di un artista come Joshua e il suo team. Havaianas è un marchio iconico brasiliano e questa collaborazione lo unisce a tutta l’autenticità di Venice Beach. L’universo street sta guadagnando forza per il nostro marchio e aveva perfettamente senso aprire una gamma di collaborazioni con questo tipo di partner che ci aiutano a raccontare questa storia“, ha affermato Fernanda Romano, CMO di Alpargatas.