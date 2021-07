Palm Beach GT60 debutta in Europa al Cannes Yachting Festival 2021 [FOTO]

Palm Beach GT60 è la nuova ammiraglia high-tech e performante del cantiere, pronta a debuttare in Europa al Cannes Yachting Festival 2021 (7-12 settembre 2021). Questa nuova creazione dalla mente del progettista di yacht e CEO Mark Richards mostra tutta la potenza, l’efficienza senza pari e le capacità di scorrimento per le quali tutti i modelli Palm Beach sono noti, ma la serie GT porta ulteriori spunti di stile contemporaneo e top senza esclusione di colpi -fine prestazioni.

“Sull’acqua la GT60 segue da vicino le orme della GT50 lanciata in precedenza. Entrambi gli yacht dimostrano che le nostre pratiche di costruzione e il nostro know-how ingegneristico si traducono in una nave che è allo stesso tempo elegante, lussuosa e ha una curva delle prestazioni che non ha eguali nel settore“, afferma Richards. “Senza dubbio le prestazioni possono essere attribuite direttamente alle nostre tecniche di costruzione avanzate per il risparmio di peso, inclusa la fibra di carbonio infusa sotto vuoto nel ponte e nella sovrastruttura. Questa riduzione di peso e la forza del nostro acclamato design dello scafo ad alte prestazioni contraddistinguono la GT60“.

Nelle prove in mare negli Stati Uniti la scorsa settimana vicino alla sede statunitense della società a Stuart, in Florida, la nuova GT60 ha raggiunto velocità superiori a 40 nodi a tutto gas sui suoi due propulsori Volvo IPS 1350. Dove il GT60 brilla veramente è nell’efficienza del carburante che vede solo 75 galloni all’ora (combinati, o circa 37,5 per motore) che funzionano a una velocità di 35 nodi. L’autonomia calcolata consentirebbe ai proprietari di viaggiare da Miami a Nassau, Bahamas, in poco più di 5 ore, bruciando meno del 42% delle riserve totali di carburante.

“La GT60 è un risultato da sogno assoluto, che il nostro team ha lavorato instancabilmente per perfezionare negli ultimi 12 mesi. Avere una barca così bella avvolta attorno a un sistema a due motori, che supera in prestazioni prodotti concorrenti di dimensioni simili che utilizzano 3 motori, o il doppio della potenza, è un risultato davvero notevole”, ha affermato Richards. La GT60 che debutta a Miami monta due Volvo IPS 1350, con una potenza totale di 2.000 HP. Le scelte dei materiali e il loro posizionamento nella costruzione del GT60 significano che la barca ha un baricentro naturalmente basso per favorire le prestazioni, mentre il design semi-dislocante dello scafo prende spunto dagli yacht da regata per offrire una guida morbida e stabile a tutte le velocità. Palm Beach compie quindi ulteriori passaggi ingegneristici per garantire un equilibrio perfetto, eseguendo alberi di rinvio in fibra di carbonio dai pod ai motori montati a metà, assicurando che il peso dei blocchi sia centrato e basso.

