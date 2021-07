La Roma svela la nuova maglia 2021/2022: debutto mondiale di New Balance in Serie A [GALLERY]

New Balance ha rivelato l’home kit dell’AS Roma per la stagione 21/22. La collaborazione di debutto tra il brand New Balance e il colosso italiano introduce un’interpretazione senza tempo del look distintivo del club. I famosi colori dei giallorossi sono presentati in ricche sfumature di giallo e rosso sinonimo dell’AS Roma e della città di Roma. Un sottile motivo a righe tono su tono è visibile sulla parte anteriore della maglia, accompagnata da pantaloncini abbinati. L’esclusiva maglia presenta un colletto con scollo a V e dettagli nastrati in giallo sulle maniche. È stata aggiunta anche un’etichetta esterna con la scritta La Lupa, riferimento all’iconica figura femminile del lupo e soprannome storico della squadra capitolina. I tradizionali calzini rossi dell’AS Roma sono stati completati con cerchi colorati per abbinarsi al design della divisa di casa.

Le sensazioni

Il capitano dell’AS Roma, Lorenzo Pellegrini, ha dichiarato: “è sempre emozionante quando viene rivelato un nuovo kit, soprattutto in questa stagione. Il nuovo design è stato apprezzato dalla squadra dal momento in cui l’abbiamo visto e non vediamo l’ora di indossarlo“. Il General Manager di New Balance Football, Kenny McCallum, ha dichiarato: “New Balance ha voluto rispettare pienamente le tradizioni dell’AS Roma con una silhouette classica e unica. La famosa tavolozza gialla e rossa del Club è uno dei simboli più iconici del calcio mondiale e il design personalizzato di quest’anno mira a celebrarlo“. Il kit da portiere sarà nel classico colore nero con una grafica maculata grigia.

Design

New Balance ha utilizzato una tecnologia di design all’avanguardia su tutte le maglie 21/22 per garantire prestazioni superiori. Sviluppate utilizzando l’innovativa tecnologia NB Dry, per aiutare a mantenere i giocatori freschi e asciutti dal primo all’ultimo fischio. La release è parte della campagna “Only Roma” di New Balance per la prossima stagione, come riconoscimento verso della Roma come stile di vita.