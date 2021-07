New Balance Athletics presenta le nuove Fresh Foam Vongo v5: stabilità e supporto durante la corsa [FOTO]

SportFair

La linea Fresh Foam X, collezione premium che include alcune delle scarpe più iconiche ed esclusive del brand, arricchisce e aggiorna così la sua piattaforma, presentando revisioni ricorrenti con lo scopo di lanciare prodotti sempre più innovativi, attuali e performanti.

Incredibilmente ammortizzata e soprattutto stabile. La Fresh Foam Vongo v5 include un’intersuola in Fresh Foam X, unita ad un inserto mediale che garantisce stabilità ad ogni falcata.

Il battistrada, costruito e aggiornato sulla base della formula ammortizzante della celebre 1080 v11, è segmentato per dare maggiore flessibilità mentre la parte mediale viene allargata di 5mm rendendola una delle scarpe più stabili della linea.

Vongo v5 viene presentata con una tomaia in Hypoknit ingegnerizzato ottimizzata da alcuni ricami volti a offrire supporto nelle zone di maggiore necessità.

Disponibile in due colorazioni decise, sia per l’uomo e per la donna, la silhouette running espone il classico logo N laterale e presenta una suola lateralmente colorata e sfumata, che va a riprendere le nuances del tallone e della linguetta.

La Fresh Foam Vongo v5 è disponibile nei monomarca New Balance e in alcuni rivenditori selezionati al prezzo di 170 euro.