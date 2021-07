Motopanfilo 37m, uno yacht dall’eleganza senza tempo: Benetti annuncia la vendita della seconda unità

SportFair

Benetti è orgogliosa di annunciare la vendita della seconda unità di Motopanfilo 37M, conclusa anche grazie all’intermediazione di Ocean Independence. Il nuovo modello, in vetroresina e composito, nasce dal percorso storico e artistico del cantiere, prendendo ispirazione sia dalle Navette classiche degli anni 60, sia dallo stile di quell’epoca, per creare un nuovo prodotto sospeso nel tempo.

L’intramontabile charme di Benetti Motopanfilo 37M ha incantato un nuovo armatore: la seconda unità di questo affascinante yacht è stata venduta di recente a un uomo d’affari tedesco, il cui sogno di una vita era proprio possedere uno yacht Benetti. L’esperto armatore ha scelto dunque uno dei modelli più recenti e dal design più iconico dell’intera flotta del cantiere, un esempio perfetto di classicità proiettata nel futuro. Il contratto di vendita è stato poi firmato con l’intermediazione di Ocean Independence, società di brokeraggio con sede in Svizzera.

Ispirato alle Navette Benetti degli anni 60, Motopanfilo 37M ne reinterpreta i tratti più affascinanti in un design moderno, così da rispondere ai desideri degli armatori contemporanei, offrendo loro uno yacht le cui linee eleganti richiamano subito alla mente uno dei periodi d’oro della tradizione nautica.

Con una stazza lorda di 297 GT, Motopanfilo 37M è caratterizzato da esclusivi volumi e linee pulite; il design degli esterni è opera di Francesco Struglia in collaborazione con Benetti mentre gli interni sono a cura di Lazzarini Pickering Architects. I designer hanno concepito questo modello come un guscio che avvolge e protegge: un messaggio che accoglie gli ospiti a bordo, invitandoli a rilassarsi e farsi incantare dal fascino senza tempo di questa imbarcazione.

Lo scafo dislocante, progettato dallo studio P.L.A.N.A. – PierLuigi Ausonio Naval Architecture, promette una navigazione serena e il massimo comfort a bordo.

Nelle aree interne, una sofisticata palette basata sui toni del legno chiaro, bianco e blu, riporta immediatamente alla mente la tradizione marinara, seppure reinterpretata in chiave contemporanea.

Una nastratura rifinita con una vernice color bronzo definisce la falchetta girando su sé stessa fino alla poppa del ponte superiore, in omaggio ai classici capobanda in legno. Tra gli elementi più distintivi di questo yacht sono sicuramente da includere l’Observation Deck che, posto sopra l’hard top, si presenta come un’area intima e riparata da cui godere di un’incredibile vista a ogni ora del giorno, e lo specchio di poppa, nuovo rimando agli iconici modelli degli anni 60 capace di offrire al contempo un modernissimo beach club pensato per soddisfare i bisogni degli armatori di oggi. Il portellone centrale è infatti fortemente inclinato in avanti così da poter offrire, nel momento in cui viene aperto, una piattaforma bagno sorprendentemente ampia per un 37 metri.

Questa unità sarà inoltre equipaggiata con una piscina custom e una signature light, che illuminerà il suo profilo di notte.

Il layout prevede una suite armatoriale sul ponte principale e quattro cabine ospiti sul ponte inferiore, per un totale di 10 ospiti. Verso la prua, sempre sul Lower Deck, si trovano le tre cabine dedicate ai sei membri dell’equipaggio, mentre il capitano ha una sua cabina privata a fianco alla wheelhouse, sull’Upper Deck.

Benetti Motopanfilo 37M sarà presentato in anteprima mondiale al Cannes Yachting Festival 2021, in programma dal 7 al 12 settembre, dove il cantiere metterà in mostra la prima unità, venduta qualche settimana fa e già pronta per il varo del prossimo 28 luglio.