Tifoso dell’Inghilterra si tatua il trofeo degli Europei prima della finale: dalla soluzione alla Khaby Lame ad Aldo Giovanni e Giacomo, gli esilaranti meme [FOTO]

Nei giorni scorsi si è tanto parlato del tifoso inglese, Lewis Holden, che si è tatuato il trofeo degli Europei di calcio, certo della vittoria della sua Inghilterra, ancor prima della finale di domenica. L’uomo è diventato famoso già prima della sfida tra Italia e Inghilterra, ma le sue immagini hanno fatto il giro del mondo soprattutto dopo la vittoria degli azzurri ai rigori e, dunque, la disfatta degli inglesi.

Lewis, però, sembra non essere troppo disperato per l’accaduto: è sicuramente deluso dalla sconfitta degli inglesi, ma per nulla preoccupato dal fatto di avere un tatuaggio, per nulla veritiero, dove compaiono anche le scritto “Euro 2020”, “Inghilterra vincitrice” e “It’s coming home”, sullo stinco.

Il tifoso inglese ha raccontato a Sky Sports di come i suoi amici lo prendano in giro aggiungendo “mi tengo il tatuaggio, non c’è modo di liberarmene“. Sui social, però, stanno spuntando tantissimi meme dedicati proprio a Lewis, che in qualche modo danno al tifoso inglese dei consigli, esilaranti e drastici, per liberarsi del tatuaggio. Dal meme in stile Khaby Lame ad Aldo Giovanni e Giacomo, ce n’è per tutti i gusti.