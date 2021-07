“Non capisco perchè le donne italiane sianno innamorate di un attore turco quando hanno Berrettini”, tutti pazzi per Matteo, nuovo sex symbol italiano [FOTO]

Prima dell’impresa storica a Wimbledon, Matteo Berrettini non era conosciuto proprio a tutto il pubblico italiano. Il tennista italiano, seppur tra i migliori ormai da qualche tempo, è entrato nelle case di tutti gli italiani solo nell’ultima settimana, grazie alla storica finale raggiunta a Wimbledon.

Nonostante la sconfitta contro Djokovic, numero 1 al mondo, Berrettini è stato applaudito da tutti gli italiani, che non avevano mai visto prima d’ora un connazionale in finale nello Slam inglese, che si disputa sui campi in erba dell’All England Club.

Una domenica emozionante per Berrettini, che ha prima intrattenuto tutto il pubblico italiano con la sua finale, per poi spostarsi di pochi km, da Wimbledon a Wembley, per assistere alla splendida vittoria degli azzurri di Mancini contro l’Inghilterra dopo i calci di rigore.

Matteo Berrettini, che è stato accolto dagli azzurri “come un fratello”, come affermato oggi da Chiellini, è sceso in campo per i festeggiamenti già ieri a Wembley, per essere poi protagonista di un’altra giornata speciale oggi a Roma.

Il 25enne tennista azzurro è stato, insieme alla Nazionale di calcio, prima ospite di Mattarella e successivamente di Draghi per poi venire nuovamente ‘adottato’ dagli azzurri di Mancini per il mini-tour di Roma sul bus scoperto.

Un ragazzo speciale, bello, pulito, sincero e genuino, sempre pronto a scherzare e ridere anche in momenti di nervosismo e tensione. Il ragazzo della porta accanto che ha fatto breccia, oltre che nel cuore della sua fidanzata, anche nei cuori di tantissime italiane. Infiniti, infatti, i tweet che esaltano la bellezza di Berrettini, diventato quindi nuovo sex symbol italiano. “Qui per dirvi che non me ne intendo di tennis, ma di boni cari miei sì. E parecchio. Matteo Berrettini arrivato direttamente dall’olimpo e ufficialmente mio protetto“, ha scritto un’utente su Twitter. “Io sto bene single ma se il ragazzo in questione è Matteo Berrettini posso fare un’eccezione“, ha aggiunto un’altra fan. “Matteo Berrettini uomo più bello d’Italia rendetelo testimonial della qualunque, lui è il nostro principe azzurro“, si legge ancora su Twitter.



Ma non sono solo le italiane ad esaltare la bellezza di Berrettini, c’è anche chi prende in giro le cittadine del nostro paese per essere ‘innamorate’ di Can Yaman, quando in Italia c’è una bellezza come il tennista azzurro: “non capisco perchè le donne italiane si sono innamorate di un attore turco quando hanno Matteo che è 1000 volte più bello. Nomino Berrettini dall’Italia per i ‘100 uomini più belli 2021‘”.