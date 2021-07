Look discutibile ed enorme ritardo: a Carrara il matrimonio di Bernardeschi, ma la sposa è costretta ad… andare via

A distanza di poche ore dalla vittoria di Wembley, che ha incoronato l’Italia campione d’Europa, Federico Bernardeschi si è presentato all’altare per celebrare il matrimonio con Veronica Ciardi, sua storica fidanzata ed ex concorrente del Grande Fratello 10. La cerimonia, in programma al Duomo di Carrara alle ore 17, è cominciata quasi alle 18 a causa dell’enorme ritardo con cui il giocatore della Nazionale si è presentato in cattedrale, obbligando la sposa ad andare via.

Tradizioni

Arrivata prima del suo futuro sposo, Veronica Ciardi ha dovuto fare un altro giro per evitare di entrare prima di Bernardeschi in chiesa, perché per tradizione se la sposa arriva prima all’altare porta male. Alle 17.40 però il neo campione del mondo è arrivato in Duomo, sfoggiando un look piuttosto discutibile. Insomma, un pomeriggio da ricordare per gli sposi, acclamati da migliaia di persone che non hanno voluto perdersi questo lieto evento.