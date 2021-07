A Parigi le nozze di Marco Verratti: il calciatore azzurro e la splendida Jessica hanno detto sì [FOTO]

SportFair

La festa azzurra continua: i calciatori italiani, protagonisti agli Europei di calcio 2021, che domencia hanno alzato al cielo la coppa allo stadio di Wembley, continuano con i festeggiamenti. Dopo aver condiviso un momento speciale e al tempo stesso tanto criticato, con i tifosi, per le vie di Roma, gli azzurri di Mancini sono tornati a casa dalle loro famiglie per un po’ di meritato relax prima di iniziare a lavorare con le rispettive squadre.

C’è chi ha proseguito la festa azzurra: Bernardeschi, infatti, si è sposato martedì, con la sua Veronica, due giorni dopo il trionfo azzurro e per le strade di Carrara è stato impossibile evitare cori da stadio e festeggiamenti per la vittoria del titolo europeo.

Oggi è stato il turno, invece, di Marco Verratti. Il calciatore azzurro del Psg, che si era già sposato da giovanissimo e padre di due splendidi bambini, dopo la rottura con la ex moglie ha detto oggi ‘sì’ al Municipio, a Parigi, guardando negli occhi la sua nuova compagna, la bellissima Jessica Aidi.

Elegantissimo lui, in abito con papillon, e sposa originale e raffinata lei, in un completo in pizzo di pantaloni e giacca ed una grossa collana al collo. I due hanno fatto il loro ingresso al Municipio davanti agli occhi di alcuni pochi amici, poichè solo 25 circa erano ammessi nella sala dove si è celebrato il matrimonio, accompagnati dai due splendidi e dolcissimi bambini di Verratti.