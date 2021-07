Il futuro è oggi, la rivoluzione è partita: svelato a Silverstone il concept della monoposto 2022

SportFair

Il futuro è adesso, il Mondiale del 2022 comincia oggi a Silverstone con la presentazione del concept della monoposto che farà il suo debutto in pista a partire dalla prossima stagione. I vertici della FIA e di Liberty Media hanno scelto il giovedì del GP di Gran Bretagna per presentare le vetture a effetto suolo che usufruiranno delle gomme Pirelli da 18 pollici, anch’esse al debutto il prossimo anno. “La FIA si è impegnata a dare un futuro brillante alla F1, a questo laboratorio del motorsport” le parole di Jean Todt. “Il 2022 sarà l’anno della rivoluzione con un regolamento che permetterà ai piloti di lottare in posizioni ravvicinate”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Stefano Domenicali, CEO di Liberty Media: “è un giorno entusiasmante. Le macchine saranno più ravvicinate nella lotta, con più possibilità di lottare. Sono felice di poter condividere questo momento con tutti voi”.