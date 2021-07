Le iniziali ricamate sui tovaglioli, l’esibizione di Carla Bruni e tanti vip: il ricevimento del matrimonio di Verratti e Jessica Aidi [FOTO e VIDEO]

SportFair

Così come accaduto per Bernardeschi, anche Marco Verratti, dopo il successo agli Europei di calcio 2021 è convolato a nozze. Dopo un precedente matrimonio, terminato ormai da qualche tempo, il calciatore azzurro ha ritrovato l’amore e ha deciso di dire nuovamente, questa volta in Municipio, il fatidico sì, guardando negli occhi la sua Jessica Aidi

I due si sono conosciuti al ristorante dove lei lavorava come cameriera, quando Marco, già padre di due bimbi, era ancora sposato con l’ex moglie ed è stato subito colpo di fulmine.

Ieri, entrambi belli come il sole, Jessica e Marco si sono sposati e, dopo una ‘intima’ cerimonia in Municipio hanno dato ufficialmente il via ad un grande ricevimento, fatto di tanta eleganza, raffinatezza e… vip.

Non è mancato un bellissimo cambio d’abito: la sposa, che al Municipio si è presentata con un tailleur, composto da pantalone e giacca, in pizzo, bianco, al ricevimento ha sfoggiato un romanticissimo abito da sposa. Così come tante invitate hanno fatto un bellissimo cambio look per essere ‘all’altezza’ della serata. Se al Municipio non erano presenti tanti nomi importanti del calcio, ma solo alcuni amici più stretti ed intimi, come ad esempio Javier Pastore, al ricevimento non sono mancati altri cari amici di Verratti e della bellissima modella francese, come Ibrahimovic, Mbappè, Sirigu e la splendida Cindy Bruna.

Ma non finisce qui: al ricevimento, in una sala addobbata con candelabri e fiori romanticissimi ed eleganti, erano presenti anche Sarkozy e Carla Bruni, che ha anche omaggiato gli sposi cantando per loro.

Nelle storie Instagram degli invitati sono stati evidenziati alcuni dettagli, come le iniziali degli sposi ricamate sui tovaglioli e dei simpatici ventagli con stampato l’occhio di Verratti.