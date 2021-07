Incredibile ma vero, l’Inghilterra perde la finale di Euro 2021 e… festeggia: party fino a notte fonda in hotel [VIDEO]

Difficile da credere ma le immagini in questo caso lo confermano: i giocatori dell’Inghilterra sono riusciti a festeggiare dopo la cocente sconfitta subita contro l’Italia nella finale di Euro 2021. Harry Kane e compagni hanno fatto baldoria fino a notte nell’hotel che li ha ospitati alla vigilia del match contro gli azzurri, festeggiando la reunion con i propri familiari e le proprie wags per tutta la notte. Tutto documentato sui social network grazie ai video postati dalle persone presenti al party, che hanno condiviso su Instagram qualsiasi tipo di evento accaduto nel corso della serata.

Trenino

All’esclusivo party, svoltosi in una suite di Wembley e rivelato dal The Sun, il più scatenato è sembrato essere Harry Maguire, al punto da guidare anche un trenino sulle note di ‘Don’t Look Back in Anger” degli Oasis. Insomma, un party vero e proprio a poche ore di distanza dalla cocente sconfitta in finale a Euro 2021, un modo piuttosto singolare per vivere una delle notti più tragiche della storia del calcio inglese.