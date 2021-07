CL Yachts lancia CLB72 per le famiglie avventurose [FOTO]

SportFair

Creato per le famiglie avventurose nel cuore, CLB72 è stato lanciato per la prima volta nel 2019 ed è diventato rapidamente uno dei modelli più venduti nella scuderia CL Yachts. La costruzione della settima unità di CLB72 è ora completa e il costruttore di yacht la sta preparando per la consegna a Fort Lauderdale, in Florida.

Dei cinque già venduti, quattro sono stati consegnati a clienti negli USA e uno a Hong Kong. Attualmente situata presso l’ufficio di CL Yachts North America a Fort Lauderdale, la sesta unità – dotata di un elegante schema interno in noce – è disponibile per tour privati ​​e prove in mare.

Un processo di raffinamento

CL Yachts non si riposa mai sugli allori, anche con i suoi modelli più apprezzati. Grazie allo sviluppo di strette relazioni con i clienti, il loro feedback consente all’azienda di affinare continuamente le caratteristiche dei suoi yacht per adattarsi al meglio agli stili di vita e alle esperienze di armatori e ospiti.

Lo scafo n. 7 del CLB72 ne è la prova. CL Yachts ha introdotto le finestre scorrevoli nella cucina e, per la prima volta, i finestrini elettrici completamente apribili nel salone adiacente, fornendo una sensazione di interno ed esterno all’interno open space del ponte principale in modo che gli ospiti si sentano tutt’uno con l’ambiente circostante . Anche le quattro cabine ospiti del ponte inferiore beneficiano di una migliore ventilazione naturale grazie all’introduzione di luci di babordo apribili.

In alto, l’ampio flybridge offre ora una griglia elettrica e una migliore disposizione dei sedili a forma di L all’ombra dell’hardtop per garantire agli ospiti di godersi la cucina e i pasti all’aperto in modo divertente e conviviale.

Gli interni di CL Yachts sono disponibili in una gamma di “Palette” CMF coordinate e altamente considerate, inclusa l’opzione contemporanea in legno hickory aggiunto di recente per i mobili.

Prestazioni tecniche di prima classe

Naturalmente, tutti i vantaggi pratici e tecnici di CL Yachts sono di serie su CLB72, compresa l’ingegneria di livello mondiale e la costruzione dello scafo in composito certificato RINA, integrati dalla rinomata struttura galleggiante del costruttore per ridurre il rumore e le vibrazioni.

Lavorando con il celebre architetto navale Howard Apollonio e la principale società di ingegneria strutturale marina Gurit, CLB72 offre prestazioni agili e senza compromessi. Di serie, lo yacht è alimentato da due motori Volvo Penta IPS 1050 opzionali per una velocità massima di 27 nodi insieme a un consumo di carburante altamente efficiente. La sesta e la settima unità di CLB72 sono state specificate con il Volvo Penta IPS 1350 per una velocità massima di 31 nodi.

Sebbene ci sia una sistemazione per due membri dell’equipaggio a bordo, i CLB72 sono progettati per essere gestiti dall’armatore. Grazie a più generazioni di proprietà di una famiglia appassionata di trascorrere del tempo in acqua, le imbarcazioni di CL Yachts sono perfettamente in sintonia con le esigenze degli armatori. Robusti ed eccezionalmente ingegnerizzati, offrono layout e accorgimenti tecnici che semplificano il funzionamento, la movimentazione e la manutenzione.

“Siamo lieti della risposta positiva a CLB72 in così poco tempo e siamo fiduciosi che offra un’eccezionale esperienza di crociera in famiglia sull’acqua. Il prezioso feedback di ciascuno dei nostri clienti significa che siamo già stati in grado di apportare una serie di miglioramenti per elevare l’esperienza di navigazione su CLB72. Come azienda, non smettiamo mai di imparare e crescere”, ha commentato Martin Lo, Direttore di CL Yachts.