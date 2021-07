Chi è la fidanzata di Berrettini? Ajla Tomljanovic: dalla storia con Kyrgios al primo incontro a Wimbledon con Matteo [FOTO]

Tutti gli italiani sono pronti a vivere una domenica di fuoco con due finali davvero importantissime e storiche: Matteo Berrettini è già in campo per la sfida contro Djokovic che assegna il titolo di Wimbledon, mentre questa sera a pochi chilometri dai campi in erba dell’All England Club, a Wembley, si disputerà la finale degli Europei di calcio 2021 tra Italia e Inghilterra.

Si tratta della prima finale Slam per Berrettini, miglior italiano nel ranking ATP: l’azzurro è anche il primo del nostro Paese a riuscire a raggiungere la finale nello Slam londinese. Nelle tribune del Centrale del’All Enlgand Club è presente tutta la famiglia di Berrettini, compresa anche la fidanzata collega.

Chi è la fidanzata di Berrettini

Matteo Berrettini è fidanzato con Ajla Tomljanovic da qualche anno, dopo che la bella tennista croata, ma naturalizzata australiana, ha terminato la sua relazione col collega Nick Kyrgios.

Ajla è nata a Zagabria nel 1993 ma è naturalizzata asutraliana: è figlia di un campione europeo di pallamano, Ratko e di Emina, di origini bosniache. E’ stato proprio a Wimbledon, nel 2019, che Ajla ha conosciuto Matteo e da quel momento non si sono più separati, salvo qualche litigio che ha messo a dura prova la loro relazione. Adesso formano una coppia solida, vivono in Florida insieme nonostante la loro vita da tennisti li porti a girare il mondo tutto l’anno e si supportano a vincenda, soprattutto nei momenti più importanti, nonostante abbiano raccontato proprio di recente quanto metta ansia e sofferenza ad entrambi vedere i propri compagni giocare in campo.