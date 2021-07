Chi è Giulia Cerini? La sexy tentatrice baciata da Tommaso a Temptation Island [FOTO]

L’edizione 2021 di Temptation Island ha regalato subito interessanti colpi di scena, tradimenti e dure ammissioni. Nella puntata di ieri i protagonisti sono stati Tommaso e Valentina, la coppia più discussa del momento, non solo per i 19 anni di differenta, ma soprattutto per il rapporto morboso e la folle gelosia di lui.

Nella puntata di ieri è stato mandato in onda il tradimento di Tommaso: il giovane fidanzato di Valentina ha baciato una delle tentatrici, accecato dalla rabbia e dalla gelosia.

Chi è la tentatrice baciata da Tommaso?

Giulia Cerini, è questo il nome della sexy bionda che ha fatto cadere in tentazione Tommaso. Giulia ha 25 anni ed è di Roma, ha studiato ingegneria edile ed è una modella. Dal suo profilo Instagram, dove vanta oltre 30 mila follower, si evince che ama la moda e viaggiare.