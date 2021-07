Aston Martin presenta Valhalla: una straordinaria supercar ibrida [FOTO]

SportFair

Il viaggio di trasformazione di Aston Martin compie un enorme balzo in avanti con la produzione della concept car Valhalla, una straordinaria supercar ibrida a motore centrale realmente orientata al guidatore.

Valhalla, sotto la guida di Tobias Moers, CEO di Aston Martin, è l’ultimo prodotto, nonché il più significativo, della strategia Project Horizon del marchio; una vettura destinata ad ampliare il portafoglio di modelli per riflettere la presenza di Aston Martin in Formula Uno®, definire standard di prima categoria in fatto di prestazioni, dinamica e piacere di guida, e trainare il passaggio da combustione interna a propulsori ibridi completamente elettrici.

Lawrence Stroll, Executive Chairman di Aston Martin, ha dichiarato: “Valhalla, la prima serie di supercar a motore centrale di Aston Martin, rappresenta un vero momento di trasformazione per il nostro brand di superlusso. Il lancio di Valhalla attesta l’impegno di Aston Martin nel realizzare una gamma di vetture eccezionali a motore centrale incentrate sul guidatore, una nuova fase fondamentale per l’espansione della nostra linea di prodotti. Ci è inoltre sembrato opportuno rivelare questa stupefacente supercar, pensata per il circuito, proprio nel tempio delle corse e del team Aston Martin Cognizant Formula UnoTM, per segnare il ritorno di Aston Martin al Gran Premio britannico per la prima volta in più di 60 anni, un vero e proprio traguardo.”

Con telaio, aerodinamica ed elettronica nati dall’esperienza maturata in Formula Uno®, oltre a un motopropulsore ibrido con tecnologia di ultima generazione, Valhalla è un formidabile gioiello tecnologico. Anziché disorientare il guidatore con un’eccessiva complessità ingegneristica, l’unico obiettivo di Valhalla è quello di immergerlo in un’esperienza di guida in supercar completamente rinnovata. Una vettura che porta entusiasmo, piacere e coinvolgimento del guidatore senza precedenti ai massimi livelli del settore supercar.

Attraverso un controllo di precisione, livelli spettacolari di deportanza e un connubio mozzafiato di coppia istantanea a batteria e l’intensità di un motore V8 sfavillante, Valhalla fa convergere emozioni pure ed efficienza ibrida, all’insegna di una nuova era. Un’era caratterizzata da nuovi approcci e aspettative: le supercar di oggi non soltanto offrono un look da capogiro e una guida entusiasmante, ma riflettono le tecnologie impiegate nei massimi livelli degli sport da corsa. In tutto questo, Valhalla è in prima linea; un’auto da corsa Aston Martin autentica e di nuova generazione, progettata attorno al guidatore, per il guidatore, costruita per dare piacere.

Valhalla preannuncia una nuova fase per Aston Martin. Con un motopropulsore elettrico a benzina/batteria da 950 CV a motore centrale, una nuova struttura in fibra di carbonio e aerodinamica modellata seconda la filosofia pionieristica già vista nella rivoluzionaria Aston Martin Valkyrie, Valhalla raggiungerà l’equilibrio perfetto tra prestazioni da hypercar e motopropulsore avanzato, dinamica di guida e materiali dal design unico e sofisticato, riscrivendo per davvero il settore delle supercar.

Per un vero ingegnere come Moers, Valhalla segna il punto in cui Aston Martin mantiene le prime promesse fatte. Egli infatti commenta: “Preservare l’essenza di una concept car fuori dal comune è fondamentale di fronte alla sfida della produzione. Con Valhalla siamo riusciti non soltanto a tener fede al nostro impegno di costruire una supercar competitiva a livello mondiale, ma addirittura a superare i nostri obiettivi iniziali. Il risultato è una pura macchina da guida, all’avanguardia quanto a prestazioni e tecnologie, ma che garantisce al guidatore l’emozione e il brivido di una connessione e un controllo totali.”

Nel cuore di Valhalla pulsa il nuovissimo motopropulsore PHEV, dotato di tre motori: il principale è un motore V8 twin turbo su misura da 4,0 litri montato in posizione centrale-posteriore. È il motore V8 più avanzato, reattivo e potente mai montato su una Aston Martin e vanta un albero motore piatto per una maggiore reattività. Raggiungendo i 7200 giri/min. fino a 760 CV, invia la trazione esclusivamente all’assale posteriore. Dotata di un sistema di scarico leggerissimo con flap attivi per una sonorità adattabile caratteristica di Aston Martin, presenta anche marmitte con uscita superiore per massimizzare l’impatto visivo e acustico.

A supporto del nuovo motore V8 è presente un impianto ibrido a batterie da 150kW/400V che sfrutta una coppia di motori elettrici, montati uno sull’assale anteriore e uno su quello posteriore. L’impianto elettrico aggiunge ulteriori 206 CV per una potenza combinata complessiva di 963 CV. Quando viene guidata in modalità elettrica, la carica della batteria viene diretta esclusivamente verso l’assale anteriore. Nelle altre modalità di guida, la carica della batteria è suddivisa sugli assali anteriore e posteriore, e la quota inviata a ciascuno di essi varia di continuo in base alle esigenze di guida. In alcune situazioni è possibile inviare il 100% della carica della batteria all’assale posteriore, integrando la piena potenza del motore V8 ICE per ottenere il massimo delle prestazioni.

Il motopropulsore è completato da una nuovissima trasmissione DCT a 8 rapporti. Progettato e costruito in esclusiva per Aston Martin, questo nuovo cambio a palette è stato sviluppato appositamente per l’era dell’ibrido. È dotato di retromarcia elettrica (che sfrutta i motori elettrici del PHEV, risparmiando peso ed evitando così il ricorso alla retromarcia tradizionale) e presenta un differenziale elettronico a slittamento limitato (E-Diff) sull’assale posteriore, massimizzando trazione e agilità di controllo.

L’alimentazione elettrica viene usata anche per migliorare il controllo e la risposta a basse velocità, e per offrire prestazioni in retromarcia. Inoltre, grazie alla coppia istantanea dei motori elettrici, il sistema ibrido potenzia il motore V8 per offrire un’accelerazione in partenza da fermi e una risposta del cambio sensazionali. Le prestazioni indiscusse sono ulteriormente favorite dal motore elettrico e dal motore V8 ICE, in grado di selezionare in simultanea marce diverse nel DCT, permettendo una coppia massima di 1000 Nm.

Se si attiva esclusivamente la modalità elettrica, Valhalla raggiunge una velocità massima di 80 mph/130 km/h e ha un’autonomia a zero emisioni di 15 km. La CO2 prevista (WLTP) resta al di sotto dei 200 g/km. Quando sprigiona tutti i suoi 963 CV, Valhalla raggiunge una velocità massima di 217 mph/330 km/h e passa da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi. In quanto a prestazioni racing, si punta a uno stupefacente lap time di 6:300 sul Nürburgring Nordshleife.

Ralph Illenberger, Head of Powertrain Engineering, ha dichiarato: “Valhalla è la prima opportunità che abbiamo di dimostrare le nostre capacità in campo produttivo. Abbiamo realizzato il nostro motore V8 su misura, ad albero piatto e raffreddamento aria-aria, accostandolo a un potente impianto ibrido. E, naturalmente, abbiamo anche la nostra trasmissione Dual Clutch, un primato per Aston Martin nonché componente essenziale sia della Valhalla che dei futuri modelli della casa. Il risultato è un motopropulsore di prima categoria per una supercar efficiente dalle prestazioni fuori dal comune.”

Dal punto di vista della carrozzeria, Valhalla è stata costruita attorno a una nuova scocca in fibra di carbonio per ottenere la massima rigidità riducendo al minimo il peso. È dotata di sospensioni anteriori con asta di spinta in stile Formula Uno®, complete di molle e ammortizzatori montate a bordo che riducono la massa non sospesa e offrono una soluzione a pacchetto intelligente. Insieme al design multilink sul lato posteriore, Valhalla sfrutta unità molla e ammortizzatore adattivi Multimatic con frequenza di marcia regolabile per raggiungere prestazioni eccezionali su strada e su pista. Oltre a sospensioni più rigide, la modalità Track presenta un’altezza di marcia drasticamente ridotta per massimizzare la deportanza. All’altro capo della scala di velocità, il sistema di sollevamento dell’assale anteriore solleva il timone per un angolo di uscita migliorato sulle pendenze più scomode.

La rigidità intrinseca della scocca in carbonio permette di controllare i carichi di sospensione con precisione assoluta e di tradurre fedelmente ogni minimo input nel servosterzo assistito elettricamente in un cambio di direzione immediato e intuitivo. I freni carboceramici ad alte prestazioni (con tecnologia brake-by-wire) garantiscono una potenza frenante eccezionale, e gli pneumatici su misura Michelin (anteriori da 20 pollici, posteriori da 21 pollici), progettati appositamente per Valhalla, offrono un ultimo e imprescindibile tocco di eccellenza. In questa connessione intima e indissolubile tra guidatore e vettura sta il fulcro dell’esperienza Valhalla, con materiali ed elettronica avanzati che servono unicamente a incrementare il piacere, la sicurezza e il senso di completo controllo del guidatore.

Con un peso a secco target inferiore a 1550 kg, Valhalla avrà un rapporto potenza-peso senza pari rispetto alle rivali della sua classe. Un peso di tipo diverso – quello generato dalla deportanza aerodinamica – gioca un ruolo importante nelle impareggiabili prestazioni dinamiche di Valhalla. Rifacendosi alla filosofia aerodinamica della hypercar Aston Martin Valkyrie ispirata alla Formula Uno®, Valhalla adotta una combinazione di superfici aerodinamiche attive – in particolare, le superfici anteriori e l’alettone posteriore – e di gestione magistrale del flusso d’aria sottoscocca grazie a un deciso effetto Venturi. A 240 km/h, le superfici aerodinamiche meticolosamente scolpite di Valhalla generano una deportanza incredibile di ben 600 kg, sufficiente per ottenere portentose capacità in curva a velocità elevate oltre a una stabilità incrollabile.

La ricerca della deportanza richiede funzionalità senza compromessi, tuttavia la definizione minuziosa del flusso d’aria sotto la vettura ha portato il team di design di Aston Martin a realizzare una superficie superiore della carrozzeria pulita, che ha dato vita a una forma a motore centrale memorabile e originale, eppure così tipicamente Aston Martin. La carrozzeria di Valhalla, realizzata prevalentemente in fibra di carbonio, non cede alla necessità di alettoni aggressivi che sporgono nel flusso d’aria, e sposa bellezza e funzionalità in una maniera consona a una nuova generazione di supercar a motore centrale. Le spettacolari porte diedrali incernierate in avanti portano drammaticità all’inizio e alla fine di ogni viaggio, mentre il tetto sagomato agevola salita e discesa. L’inconfondibile presa d’aria sul tetto porta l’aria direttamente negli ingressi del motore V8, mentre gli ingressi e le prese d’aria sui fianchi e sul lato posteriore si inseriscono con raffinatezza nel design generale della carrozzeria.

Valhalla, la prima supercar a motore centrale prodotta in serie del marchio di lusso, sarà disponibile con guida a sinistra o a destra, rendendosì così ancora più attrattiva sui mercati internazionali. Lo spazio nell’abitacolo è stato aumentato rispetto alla Aston Martin Valkyrie, pur conservando numerosi spunti di ispirazione Formula Uno®, quali ad esempio il design minimalista dell’abitacolo unito a un’ergonomia semplice e netta, dichiaratamente orientata al guidatore. Un innovativo sistema HMI Aston Martin offre un display centrale touch con integrazione Apple CarPlay e Android Auto. I pedali e il piantone dello sterzo regolabili consentono di adattare le basi dei sedili alla struttura del telaio. Inoltre, i poggiapiedi sono sollevati per consentire un assetto di seduta basso da fianchi a talloni, che evoca una vettura di Formula Uno®.

Per Marek Reichman, Chief Creative Officer di Aston Martin, Valhalla rappresenta l’opportunità per il team di design di Aston Martin di esprimere prestazioni estreme con forme e proporzioni fresche, ma anche di cogliere l’approccio audace e avveniristico del marchio: “Quando abbiamo ideato il concept di Valhalla, desideravamo sottolineare l’eredità del design della Aston Martin Valkyrie; quell’intento resta invariato, tuttavia all’atto pratico vi è stata un’evoluzione notevole per consentirci di portare in produzione la nuova vettura. Benché l’eredità della Valkyrie sia ben chiara, Valhalla si presenta con un design più maturo, pienamente risoluto. Un modello che unisce la pura funzionalità aerodinamica che ci si aspetta da marchio presente in Formula Uno® a bellezza di forme, proporzioni straordinarie e dettagli esemplari, elementi che hanno fatto la storia di Aston Martin.”

I fari con funzionalità adattiva e gli abbaglianti Full LED assicurano un’eccellente visibilità frontale al buio, mentre l’aria condizionata a due zone offre ai passeggeri un comfort di alto livello. Nel rispetto dei requisiti di legge più recenti, Valhalla integra anche l’ultima generazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Questi sistemi includono freno di emergenza automatico, avviso di collisione frontale, cruise control attivo, monitoraggio degli angoli morti e telecamera di parcheggio posteriore (con opzione Visione intelligente).

Lo sviluppo dinamico di Valhalla sarà il compito del premiato team di Aston Martin, coadiuvato da un gruppo invidiabile di talenti fra cui piloti del team Aston Martin Cognizant Formula UnoTM del calibro di Sebastian Vettel, Lance Stroll e Nico Hülkenberg, che offriranno al progetto il loro inestimabile punto di vista portando ancora più autenticità a una vettura che già vanta un collegamento netto con i veicoli da Gran Premio di Aston Martin.

Valhalla è una Aston Martin di nuova generazione che definisce una nuova esperienza di guida per il guidatore – “la maestria di guida”, una vera supercar britannica, esclusiva e di superlusso.