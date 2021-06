Alloggi spaziosi e avventure in mare: 33mt Custom Line Navetta Best Off, per una vacanza da sogno[FOTO]

La domanda di charter di superyacht non è mai stata così alta. Dopo un anno difficile, il Mediterraneo è aperto per la stagione nautica estiva 2021 comprese Grecia, Croazia, Turchia, Spagna, Francia e Italia. Quest’anno si prevede una stagione da record per i charter prenotati poiché le frontiere sono aperte e le restrizioni di viaggio si attenuano.

BEST OFF, una Navetta Ferretti Custom Line di 33 metri, è disponibile per la prenotazione per il charter durante l’estate 2021.

Alloggi spaziosi

Con i suoi 33 metri di lunghezza, BEST OFF è la dimensione perfetta per un’intima vacanza mediterranea. Può ospitare 11 ospiti in un layout a 5 cabine. Ogni camera è dotata di ampie finestre che consentono alla luce naturale di inondare l’interno. Gli yacht delle sue dimensioni di solito ospitano 1 cabina armatoriale, ma questo yacht a motore di lusso è stato aggiornato con 2 cabine matrimoniali da aggiungere comode opzioni per gli ospiti. Un ampio salone principale offre un interno caldo con legno pannellatura e illuminazione d’atmosfera, mentre un salone sul ponte superiore è un rifugio tranquillo e accogliente.

Spazio esterno impressionante

BEST OFF dispone di uno spazio esterno impressionante su 3 ponti. Il principale completamente coperto il ponte di poppa è un luogo eccellente per rinfrescarsi e ospitare il pranzo o la cena sull’acqua. Appena sopra, il ponte di poppa offre posti a sedere lounge e una dinette per godersi un cocktail al tramonto e antipasti. Ci sono due prendisole a prua e uno sul ponte del flybridge per immergersi completamente nel luminoso sole mediterraneo. La decisione più difficile durante a vacanza charter deciderà dove rilassarsi su questo yacht.

Avventure di sport acquatici

Le limpide acque del Mediterraneo sono l’ultimo parco giochi per gli sport acquatici e attività. Quando è il momento di rinfrescarsi, gli ospiti sono incoraggiati a usare i giocattoli e le offerte tra cui 2 scooter subacquei, 2 paddleboard, una canoa, galleggianti gonfiabili e tubi trainabili, sci d’acqua, attrezzatura per immersioni e snorkeling e attrezzatura da pesca. Viene anche lei con una moto d’acqua Waverunner, Seabob F5 e un tender Novurania di 5 metri con Yamaha motori fuoribordo.

L’equipaggio professionale di BEST OFF è disponibile per assistere gli ospiti in sicurezza goditi l’acqua. Un equipaggio professionale + un talentuoso Chef. Non è solo lo yacht a rendere piacevole un charter, ma anche l’equipaggio. Un team di 6 persone è entusiasta di accogliere gli ospiti a bordo di BEST OFF. Il capitano è un persona carismatica e capace yacht manager, mentre la hostess capo è fluente in francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco. Lo chef Antonio Chiaradia è un’entusiasmante aggiunta a bordo di BEST OFF. lui in precedenza ha lavorato al Cipriani, uno dei migliori ristoranti di Monaco, e in altri prestigiosi ristoranti e hotel in tutta Europa. Offre un menu creativo e fresco per ospiti da gustare ogni giorno, con piatti tra cui capesante alla griglia con funghi porcini brodo, cervo in crosta di peperoni e timo, o lenza alla griglia con Patagonia teste di calamaro e crema di burro al limone. Per dessert, Chef Chiaradia prepara un delizioso fondente al cioccolato con salsa al caramello salato, gelato alla vaniglia e tuile di corallo al cioccolato.

“È stato un piacere lavorare con il capitano e l’equipaggio: abbiamo ricevuto un feedback eccellente da precedenti ospiti charter”, ha affermato Karmelina Voutsinou, broker charter per EKKA Yachts a società di brokeraggio charter affermata e rispettabile con sede nel Mediterraneo. “Questo yacht è particolarmente voluminoso e ben tenuto, perfetto per ospitare famiglie e amici.”

Come prenotare il BEST OFF per il noleggio

Esplora destinazioni remote e goditi attività avventurose mentre sei a bordo di BEST OFF. Con sede a Monaco, questa Navetta Ferretti Custom Line di 33 metri offre la massima crociera comfort a 13 nodi e stabilizzatori all’ancora. È disponibile per il noleggio nel Mediterraneo a partire da € 89.000 durante la bassa stagione e € 98.000 durante l’alta stagione.