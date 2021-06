Il Padel conquista l’Italia, Tyresia rinnova la partnership con Dryarn® e lancia la collezione estiva 2021 [GALLERY]

In Italia è sempre più Padel mania! Uno sport giovane, dinamico e divertente diventato il must dell’estate. E come ogni sport prevede un abbigliamento specifico, in grado di supportare l’atleta durante gli allenamenti e i match.

Tyresia Padel rinnova la collaborazione con Dryarn® e lancia la sua collezione estiva 2021: fashion, colorata, performante ed estremamente confortevole. Rosso e Nero, Blu Navy e Nero, Argento e Nero, Tiffany. Le t-shirt Tyresia Padel realizzate in Dryarn® sono unisex e caratterizzate dalla vestibilità comoda in grado di accompagnare il gesto atletico senza costrizione. Estremamente traspiranti, grazie alla capacità di Dryarn® di veicolare il sudore verso l’esterno del tessuto, sono ideali per un uso first layer a contatto con la pelle.

Le calze

Completano la collezione estiva di Tyresia Padel le calze sportive anch’esse realizzate in Dryarn®, disponibili nella doppia colorazione black and white. Performanti ed ergonomiche, si adattano alla forma del piede senza creare abrasioni da sfregamento. Le caratteristiche batteriostatiche di Dryarn® evitano la proliferazione di cattivi odori e batteri, spesso causa di allergie e irritazioni. Ideali per i match di Padel e per tutti gli sport estivi outdoor. In vendita su www.tyresia.com e negli store dei maggiori Circoli e negozi di Padel italiani.