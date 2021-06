TOND, il nuovo brand di capi sportivi adattati al lifestyle [FOTO]

TOND, un nuovissimo marchio di abbigliamento sportivo che sta riscuotendo un enorme successo. Una linea di Techno Fluo Athleisure straordinaria: capi nati per lo sport adattati al lifestyle con il logo che si illumina al buio.

TOND è nato da un’idea di Dimitri, questo il nome del fondatore, ed in pochissimo tempo ha attirato l’attenzione di tantissimi fashion addicted e tanti vip già lo indossano, come ad esempio il fidanzato di Britney Spears.

TOND vuole allenarsi. TOND vuole ballare.

TOND vuole divertirsi.

TOND è ottimista.

TOND è un collettivo di musicisti e sportivi ispirati dal mondo clubbing. Suoni sintetici generati da segnali e non vibrazioni acustiche ispirano TOND che crea un uniforme sportiva legata in maniera indissolubile a una successione organizzata di suoni che risultino piacevoli all’orecchio. Un brano techno è strutturato in maniera semplice, solitamente si tratta della sovrapposizione progressiva di loop della lunghezza di ½, 1, o 2 o più battute.

TOND esprime lo scheletro percussivo grazie a una selezione di capi di diverse fattezze strutturali.