Rodenstock presenta la collezione Swarovski 2021: l’innovazione che diventa icona di raffinatezza [FOTO]

Rodenstock presenta due modelli esclusivi, impreziositi con cristalli Swarovski®. Entrambi i brand sono guidati da passione per l’innovazione, il design e l’eccellenza, valori condivisi che conducono ad una perfetta sinergia. Il risultato sono due eleganti montature, in cui la funzionalità innovativa e la raffinatezza tecnica di Rodenstock si uniscono all’irresistibile eleganza di Swarovski®.

Due modelli di alta qualità realizzati in acetato e titanio che affascinano con il loro design originale creando un look estremamente contemporaneo ma dalla classe senza tempo. Forme over e atmosfere vintage. I colori Black-Rose Gold e Iced Blue sono perfettamente in cromia con i cristalli Swarovski® sulle aste. I cristalli Swarovski® abbinati alla montatura Panto richiamano le brillanti nuance sfumate di un accessorio gioiello. Disponibili presso rivenditori selezionati al prezzo consigliato di 329 €.