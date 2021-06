Jaguar Land Rover Golf Challenge 2020, un’esperienza esaltante nello splendido scenario della Puglia

Sole, divertimento e tanto golf. Tutto immerso nello splendido scenario del San Domenico Golf Club, uno dei campi più belli e affascinanti dell’intero panorama golfistico non solo italiano, ma anche internazionale.

Un teatro perfetto per la Jaguar Land Rover Golf Challenge 2020, svoltasi dal 21 al 23 maggio nella splendida cornice della Puglia, che ha ospitato per l’occasione non solo i partecipanti all’ultimo atto del torneo rinviato per Covid, ma anche i giocatori professionisti Francesco Laporta e Renato Paratore. Presenti in qualità di Jaguar Ambassador, gli azzurri si sono dati battaglia in sfide particolari e curiose, partendo dal contest ‘blind shot’ fino al Jaguar Land Rover par 3 Challenge: confronti esaltanti e divertenti in cui non sono mancate emozioni e spettacolo.

Lo show cooking

Sport ma non solo, anche buonissima cucina nel corso della Jaguar Land Rover Golf Challenge 2020, impreziosita dalla presenza della chef stellata Isabella Potì, scelta come Brand Ambassador Land Rover per l’Italia. Nel percorso di vita di Isabella Potì, l’iconico brand britannico ha individuato l’amore per l’avventura e la volontà di fare la differenza, scegliendola come Ambassador della Nuova Defender 90. Nel fine settimana di Borgo Egnazia, la pastry chef 1 stella Michelin si è esibita in uno spettacolo culinario al fianco del noto chef Domingo Schingaro, deliziando i presenti con prelibatezze di prima scelta. Una goduria per il palato e per gli… occhi, considerando la bellezza dei piatti serviti a ritmo continuo dai due chef.

Il test-drive

Un week-end ricco di sorprese e di adrenalina, regalata quest’ultima dai test-drive concessi da Jaguar Land Rover per l’intera durata della Golf Challenge. Tanti i modelli messi a disposizione dall’iconico brand britannico: dalla Jaguar F-Pace fino alla nuova Defender 90, passando anche dalla F-Type. Un parco auto pazzesco ed entusiasmante, che ha impreziosito una due-giorni trascorsa con il piede pigiato sull’acceleratore. Un’esperienza esaltante vissuta tutta d’un fiato, che conferma non solo il prestigio del brand Jaguar Land Rover ma anche la precisione nell’organizzare un evento prestigioso e scintillante come questa bellissima Golf Challenge.