Quanto costano gli stivali di Hamilton? Outfit eccentrico in Francia, Lewis spiazza tutti in conferenza

I suoi look fanno sempre discutere e quello mostrato nel Day-1 del fine settimana del GP di Francia non è da meno. Lewis Hamilton sa come far parlare di sé in tema di moda, per questo motivo sceglie sempre outfit estremi per affrontare il giovedì del week-end di gara.

Questa volta, il sette volte campione del mondo si è presentato al Paul Ricard vestito da capo a piedi con articoli di Bottega Veneta, sfoggiando anche un paio di stivali piuttosto… curiosi. Il prezzo? Quasi 1200 dollari che, sommati ai 1350 della t-shirt e ai 1500 della giacca, portano il computo totale a oltre 4.000 dollari di outfit. Davvero niente male per Lewis Hamilton, senza dubbio il pilota più alla moda dell’intero paddock di Formula 1.