Premiata presenta Istrice: la nuova linea a supporto dei giovani talenti. Il surfista Giovanni Cardinali è il nuovo ambassador [FOTO]

Il giovanissimo Surfista Giovanni Cardinali, nato e cresciuto sportivamente sulla costa Est del nostro Paese, è il nuovo ambassador di Premiata che, con questa scelta, traccia il nuovo percorso di supporto ai nuovi talenti italiani che stanno facendo bene nel mondo. Giovanni Cardinali è il protagonista di una campagna fotografica che mette in evidenza la passione per il suo sport e, soprattutto, per lo stile di vita che gli è proprio. Lo stesso stile per cui è stato pensato il modello Andy della linea Istrice che indossa nella vita privata e nello shooting del brand, sneaker che sinonimo di semplicità e libertà.

Il surf è stato definito l’arte di danzare sull’acqua, “le onde sono il campo da gioco, il fine ultimo“ ha scritto William Finnegan in Giorni Selvaggi, la Bibbia dei surfisti, ma al contempo è la scoperta di se stessi, perché affrontare le onde è sfidare i propri limiti, unico modo per assaporare e scoprire la propria libertà. La caratterizzazione della linea ha come emblema un fregio che è la stilizzazione grafica di un’onda increspata o dei raggi del sole sul mare e che accompagna il Logo identitario di PREMIATA. Il modello Andy appartiene all’immaginario del mondo skateboarding, con fondo a cassetta e con diverse varianti di tomaie colorate ma sempre su base tassativamente bianca.

Giovanni Cardinali, marchigiano, spirito libero, tipico dei globetrotter dello sport più Soul del mondo, ha un’immagine giovane e sportiva, carica di energia, in perfetta simbiosi con i valori del brand. Il modello Andy della linea Istrice è disponibile negli store Premiata, nei migliori fashion retailer e su www.premiata.it.

Prezzi: Euro 170,00