E’ nata una nuova coppia! Scoppia l’amore tra Mikaela Shiffrin e Aleksander Kilde [FOTO]

Manuela Moelgg e Werner Heel, Luca De Aliprandini e Michela Gisin, Federico Pellegrino e Greta Laurent, sono tante le coppie del mondo dello sci. Adesso, però, ne è uscita allo scoperto una davvero eccezionale!

Aleksander Kilde ha infatti annunciato sui social la sua storia d’amore con Mikaela Shiffrin. “If you know, you know… and now you know”, “Se lo sai, lo sai… e ora lo sai”, ha scritto lo sciatore norvegese, vincitore della Coppa del Mondo 2019/2020, a margine di una gallery di foto in compagnia della collega svizzera.

Una coppia da urlo, formata da due grandi campioni, che nella loro carriera hanno dovuto fare i conti con diverse avversità: Kilde si è dovuto fermare a causa di un brutto infortunio lo scorso gennaio, mentre Mikaela Shiffrin, tra un record e un altro, ha dovuto dire addio a suo padre, morto a febbraio del 2020.