Moaconcept a Pitti con la nuova collezione “Master Legacy”: sneaker realizzate con pelli biodegradabili e riciclate [FOTO]

Moaconcept è uno dei brand più fedeli a Pitti Uomo, anche per ragioni territoriali, il brand nasce infatti ad Arezzo e ha basato il suo l’head quarter a Firenze. In Fortezza Da Basso Moaconcept ha lanciato le preview di collezioni presto diventate must have in tutto il mondo, come quella dedicata a Disney o a Looney Tunes, ospitato artisti del calibro di Tv Boy per performance live e organizzato in città eventi legati all’arte e ai giovani. Un percorso che ne ha sancito piena autorevolezza nel settore della creatività e imposto la sua originale ecletticità.

Moaconcept è anche sinonimo di qualità e si sta rivelando uno dei brand di fashion sneaker che da diverse stagioni presentano le migliori collezioni di sneaker grazie a innovative linee design e alte performance tecniche. A Pitti Uomo una delle linee protagoniste sarà la Master Legacy, una sneaker di ispirazione Anni ’80 che sta ottenendo molto successo. Sui modelli Moaconcept SS22, incluso questo, verranno utilizzate anche due tipologie di pelli eco friendly:

Organicraft: una pelle biodegradabile che viene lavorata in maniera completamente ecosostenibile; il trattamento impiega meno acqua, le colorazioni sono effettuate con pigmenti organici e vegetali e la finitura non è a base chimica. Il risultato è un materiale a zero sprechi, riciclabile e compostabile.

Apple Skin: una pelle sostenibile prodotta utilizzando fibre derivate dalla lavorazione industriale delle mele. I residui industriali del frutto vengono recuperati e trasformati in nuova materia prima, sostituendo così materie prime di origine chimica, abbassando le emissioni e il consumo di energia lungo tutta la catena produttiva e risparmiando sui costi di gestione dei rifiuti. Un materiale upcycled, ecologico, environment e animal friendly. Perfetta per un utilizzo all day long e caratterizzata da make-up eleganti, presenta linee pulite e una manifattura di alta gamma che garantisce la qualità che da sempre contraddistingue il brand.

Una M rovesciata è il suo elemento identitario e dona alle Master Legacy un forte carattere e una immediata riconoscibilità. Presentate in Total White e Total Black, oltre make up più eclettici o in raffinato tono su tono. Moaconcept è un lifestyle brand che si è posto una grande responsabilità sociale, emancipare le persone mettendo al centro l’arte, il talento e la creatività. L’arte ribadita come strumento di inclusione, attraverso la quale pensare un nuovo futuro, anche delle nostre città, con interventi mirati di recupero ambientale e urbano. Le vendite delle collezioni Moaconcept sono legate a devoluzioni pensate per raggiungere questo fine, per consentire a giovani artisti di tutto il mondo di poter lavorare ed emergere, perché siano loro i protagonisti di un cambiamento sociale positivo.