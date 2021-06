L’Altra Cotonella: i set coordinati, lanciata la nuova collezione SS21 [FOTO]

L’Altra Cotonella è un’ampia collezione di capi caratterizzati dalla ricerca e dalla selezione di materie prime di altissima qualità. Eleganza e sensualità ma anche praticità e accessibilità, da sempre nel DNA di Cotonella. La collezione è composta da intimo basic nelle più classiche varianti colore, nero, bianco e nude a cui si aggiungono collezioni stagionali di intimo in linea con le ultime tendenze e nelle nuance più attuali. Una collezione dove la tinta unita diventa uno strumento inedito che consente ogni tipo di accostamento, favorendo nella scelta sia ecletticità e fantasia che semplicità e relax.

Un’incredibile selezione di reggiseni, top, slip, bralette e canotte dalle nuance equilibrate ed eleganti, dal blu profondo all’azzurro cielo, dal rosa pastello al lilla. Le linee sono impreziosite da inserti in morbido pizzo e in tulle che creano una collezione di capi coordinati per un look raffinato e di classe nei canoni più corretti della contemporaneità. La collezione è disponibile anche su cotonella.com