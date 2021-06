Dalle lacrime della moglie di Eriksen all’invasione del paracadutista: le FOTO più significative di Euro 2021

Le lacrime della moglie di Christian Eriksen dopo il malore del marito durante Danimarca-Finlandia, l’invasione del paracadutista prima di Francia-Germania e l’urlo degli azzurri dopo le vittorie contro Turchia e Galles.

Sono tanti i momenti significativi che Euro 2021 ha regalato in questi primi giorni di gare, attimi di disperazione e gioia miscelati per creare uno stato d’animo difficile da descrivere. Sorrisi e lacrime, spettacolo e apprensione: sentimenti che solo una rassegna europea può regalare, grazie anche alla spinta dei tifosi tornati finalmente a riempire le tribune degli stadi. Da Roma fino a San Pietroburgo, passando per Copenaghen e arrivando fino a Wembley dove si terrà la finalissima il prossimo 11 luglio: un viaggio da percorrere uniti e con il cuore in gola, riassaporando quelle sensazioni rimaste sopite per tanto (troppo) tempo.