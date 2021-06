Aw Lab presenta HERƎ: il nuovo e-commerce dedicato completamente al mondo femminile [FOTO]

HERƎ è un brand e una boutique ma, soprattutto, uno spazio pensato esclusivamente per le donne, dove le clienti possono creare, inventare, condividere e scoprire insieme nuovi trend, un luogo dedicato a loro e dove poter esprimere la loro identità. Nato a Milano alla fine del 2019 con questa precisa mission, HERƎ è un esclusivo store che combina sport style e lifestyle dedicato totalmente al mondo femminile. Un inedito “Only Women Hub” che ha saputo proporre un nuovo percorso alla sport industry che oggi conta su una community consolidata di ragazze che fanno sharing di idee e passioni. Il nuovo Place to Be milanese, sito tra Brera e Porta Nuova.

Un progetto estremamente attuale che ospita le collezioni più esclusive, le limited edition, gli special make-up dei principali brand internazionali di sneaker, street apparel e lifestyle, mettendoli a disposizione delle sue clienti. Un’offerta che spazia dai brand più conosciuti a realtà più piccole e di ricerca. Ora è arrivato il nuovo e-commerce che, tutto al femminile come da format, mette a disposizione le collezioni dello store anche a chi non transita da Milano. Il luogo dove HERƎ presenta i players internazionali ed italiani più amati dal pubblico femminile e che, insieme al nuovo sito e ai suoi social, mette a disposizione un ambiente fisico e virtuale dove le ragazze possono condividere temi attuali, dialogare e conoscersi. Le stesse i cui volti danno vita alla campagna di lancio, protagoniste di un progetto di cui sono le protagoniste. “You are and we are here” è il titolo della campagna di lancio del nuovo e-commerce e racconta la forza dell’insieme, di quando delle semplici individualità si incontrano e diventano community, unica e potente come solo quella al femminile può essere.

HERƎ è pensato per le donne che desiderano esprimere la loro identità senza barriere, che vogliono mostrare al mondo la loro unicità ed il proprio lifestyle. Ragazze connesse, una community che desidera condividere il proprio punto di vista, ambiziosa ed alla ricerca di nuove strade da percorrere.

“HERƎ rappresenta un nuovo step per amplificare l’opportunità delle ragazze di esprimere se stesse e guidare i nuovi trend, sia ideologici che di stile. Il nostro desiderio è quello di assicurare che ci siano motivazioni e fatti condivisi che permettano il mondo migliore e più equilibrato che tutti noi desideriamo”, ha dichiarato David Pujolar, AW LAB General Manager.