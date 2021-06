Un’estate scintillante con Havaianas! Arrivano le nuove Slim Sparkle [FOTO]

Voglia di un tocco di luce in più? Impossibile non risplendere grazie alle nuove Havaianas Slim Sparkle!

Disponibile in 4 colori differenti, il modello di quest’anno è un’evoluzione delle Slim Glitter e delle Slim Sparkle della scorsa stagione, con suola e fascette sottili luccicanti, ma con una marcia in più. Questa volta, il glitter applicato crea un effetto sfumato che non passerà inosservato.

Fuori con gli amici, in piscina o in posa su Instagram, queste flip-flop glitterate offriranno in ogni momento comodità ed eleganza.