Futura Laboratories insieme a Cinelli per una collaborazione a urlo: lanciata la Cycling Gear Collection

Artista leggendario e ciclista urbano di lunga data, Futura (al secolo Leonard Hilton McGurr) nasce a New York nel 1955 e inizia a dipingere nei primi anni ’70 quando il genere dei graffiti – come canone artistico formale – ancora doveva essere coniato.

Diventa subito un punto di riferimento, introducendo l’astrattismo nella street art e superando lo stile allora prevalente basato sulle lettere. Alla fine degli anni ’80 diventa un protagonista dell’epoca d’oro delle gallerie del centro di New York, mescolandosi con artisti del calibro di Keith Haring, Jean-Michel Basquiat e Kenny Scharf.

“Il mio amore per il ciclismo è iniziato quando ero un bambino. Alla fine degli anni ’80 facevo il corriere in bicicletta a New York City su una fissa. Nei decenni successivi, e dopo aver accumulato migliaia di chilometri, ho seguito costantemente i Grandi Giri e sono sempre stato un fan di questo sport appassionante. L’opportunità di creare un kit per CINELLI è più di un sogno che diventa realtà: è un dono di Dio”.

Nel 1997 McGurr apre il suo studio di design, Futura Laboratories, e inizia a collaborare con marchi come Nike, Uniqlo, Supreme e Levi’s. Questa Collection è l’ultima creazione dello Studio.

Antonio Colombo, milanese per antonomasia, viaggiatore permeato della cultura del design industriale della città, è insieme gallerista e collezionista d’arte ed è alla guida di due marchi storici di fama mondiale: Columbus (tubi, telai e forcelle) e Cinelli (biciclette, componenti e abbigliamento da ciclismo). Columbus ha avuto un ruolo cruciale nell’era razionalista del design nella prima metà del XX secolo, con i mobili tubolari progettati insieme alla Bauhaus e ha fornito marchi leggendari come Bianchi, Maserati, Ferrari e Lancia. Campioni del mondo di ciclismo come Coppi, Anquetil, Merckx, Moser, Oersted, Gimondi, Merckx, Hinault, LeMond e Roche hanno corso tutti su tubi Columbus.

Alla fine degli anni 70 Antonio Colombo, dopo aver preso il controllo dell’azienda di famiglia, acquisisce il marchio Cinelli dall’ex ciclista e fondatore Cino Cinelli, e dà il via a un progetto basato sulle sue due grandi passioni: arte e bicicletta. Possiede una delle collezioni più interessanti al mondo di arte legata alla bicicletta, tra cui la famosissima bici da pista Cinelli Laser dipinta dall’amico Keith Haring.

Nel Cinelli Art Program, le edizioni frmate in collaborazione con gli amici artisti, si trovano nomi come Barry McGee, Mike Giant, Jeremy Fish e Joon Yoop. Le collaborazioni artistiche includono, tra gli altri, Kaws, Phil Frost, Madsaki, Zio Zigler, Stevie Gee, C.R.Stecyk III, P.M.Tenore, John Pawson, Death Spray, Esteban Diacono, Alessandro Mendini e Mario Schifano.