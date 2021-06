Con chi è fidanzato Alaphilippe? Marion Rousse, una bellissima ex ciclista ex moglie di un altro ciclista [FOTO]

E’ iniziato lo spettacolo del Tour de France 2021: non sono mancati colpi di scena e spettacolo nella prima frazione della Grand Boucle. E’ stato Julian Alaphilippe ad aggiudicarsi la vittoria di tappa e, dunque, a mettersi addosso la maglia gialla di leader.

Un successo con dedica speciale: Alaphilippe, sul traguardo di Landerneau ha dedicato il suo trionfo al piccolo Nino, il figlio nato lo scorso 14 giugno. Bimbo nato dall’amore con Marion Rousse.

Chi è la compagna di Alaphilippe

Alaphilippe è fidanzato con Marion Rousse: ex ciclista 29enne di Saint-Saulve. Marion è stata acampionessa francese nel 2012 e ha deciso di ritirarsi 3 anni dopo, nel 2015 diventando poi giornalista sportiva e commentatrice. Brava in bici e anche nel suo attuale lavoro, Marion è anche una bellissima ragazza.

L’ex ciclista è stata sposata, prima della relazione con Alaphilippe, con un altro ciclista: Marion è infatti la ex moglie di Tony Gallopin. Il loro matrimonio è durato dal 2014 al 2019. E’ stata lei sui social ad annunciare la separazione dal ciclista: “perché la vita non si svolge ancora come previsto … Dopo 12 anni, Tony e io siamo stati separati per alcuni mesi. Manterrò sempre molto affetto e gentilezza nei confronti della nostra storia e della persona con cui ho condiviso tutti questi anni”.

La relazione tra Marion e Julian Alaphilippe è iniziata da poco tempo: i due sono usciti allo scoperto lo scorso anno con un bacio alla luce del sole alla Strade Bianche del 2020, dopo mesi di gossip e rumors.

Un amore fortissimo e folle, dal quale è nato pochi giorni fa il piccolo Nino.