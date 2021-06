Chi è il tentatore Davide Basolo? A Temptation Island una vecchia conoscenza: l’Alchimista di Uomini e Donne [FOTO]

E’ arrivato il momento che tutti i ‘gossippari’ attendenvano! Inizia oggi Temptation Island, la famosa isola delle tentazioni, che ogni estate tiene incollati al televisore tantissimi spettatori. 6 coppie metteranno a dura prova il loro amore, vivendo alcune settimane in due villaggi separati, nei quali saranno a contatto 24 ore su 24 con sexy e avvenenti tentatori e tentatrici.

Tra questi, come ogni anno, anche quest’anno ci sono delle vecchie conoscenze della tv. Come ad esempio Davide Basolo, che molti fan di Uomini e Donne ricorderanno per il suo corteggiamento a Giovanna Abate, nei panni dell’Alchimista.

Con l’arrivo della pandema, il programma di Maria De Filippi subì un cambiamento e la tronista ebbe modo di conoscere delle persone tramite chat, senza conoscere la loro vera identità. Davide fu l’unico dei corteggiatori misteriosi a colpire Giovanna e arrivò fino alla scelta, ma la tronista preferì a lui Sammy Hassan.

Chi è Davide Basolo

Davide Basolo è nato a La Spezia nel 1993. Dopo aver frequentato il liceo scientifico della sua città ha deciso di iscriversi alla EBS European bartender School ed è così che è diventato un barman. Nel suo percorso proefssionale ha vestito anche i panni di responsabile di sala a Formentera e responsabile di vendite allo Shopping Outlet Village di Brugnato. Davide parla inglese, francese e italiano, ha un fisico palestrato e vari tatuaggi sparsi per il corpo. Dopo l’avventura a Uomini e Donne ha deciso di volare nell’isola delle tentazioni e mettere a dura prova le fidanzate dell’edizione 2021.