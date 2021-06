Chi è la fidanzata di Verratti? Jessica Aidi, una francese che tifa… Italia [FOTO]

L’Italia è in campo per una nuova sfida agli Europei di calcio 2021. Gli azzurri di Mancini sfidano il Galles a caccia della prima posizione del girone prima degli ottavi di finale della competizione continentale.

Tra i giocatori in campo dal primo minuto c’è Marco Verratti, che una donna speciale a fare il tifo per lui da casa. Stiamo parlando della sua fidanzata, la francesina Jessica Aidi.

Come altra Nazionali hanno Wags italiane, come ad esempio Alice Campello, sposata con Alvaro Morata, calciatore della Spagna, così l’Italia ha una Wags francese.

Chi è Jessica Aidi

Jessica Aidi è nata a Montpellier l’11 luglio 1992 e ha origini magrebine, dalle quali ha ereditato la pelle ambrata ed i ricci volumosi. Alta 1 metro e 75 centimetri, le sue misure sono 84-60-91 e porta il 38.5 come numero di scarpe: Jessica è una modella francese che ha lavorato per diversi noti brand di abbigliamento, per pubblicità di dentifrici e tanto altro. Prima di essere notata dalle agenzie lavorava come cameriera ed indossatrice. E’ stata la famosa agenzia Next Model Management, con sede a New York, a notare Jessica e lanciarla nel mondo della moda. Nel 2020 è stata protagonista anche in tv del reality Les Maresillais a Dubai, dove ricopriva il ruolo di booker, ovvero di una sorta di ‘segretaria’ che gestisce i casting, gli appuntamenti, i fitting ed i servizi fotografici dei modelli. Jessica e Marco Verratti si sono conosciuti circa due anni fa quando lei lavorava come cameriera in un locale di Parigi e lui era ancora sposato con l’ex moglie Laura Zazzara, da cui ha avuto due figli. Per i due fu colpo di fulmine e dopo una breve parentesi vissuta in gran segreto, i due furono costretti ad uscire allo scoperto: il matrimonio di Verratti è così terminato ed il calciatore ha iniziato una nuova storia d’amore con la modella francese, alla quale ha chiesto di sposarlo qualche mese fa.