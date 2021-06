Chi è la moglie di Andrea Belotti? Giorgia Duro, una splendida siciliana al fianco del calciatore azzurro [FOTO]

L’Italia di Mancini è qualificata per gli ottavi di finale degli Europei di calcio 2021. Oggi sfiderà il Galles nell’ultima sfida del girone ed il ct azzurro ha deciso di apportare dei cambi alla formazione rispetto ai match precedenti, in modo tale da far riposare i suoi giocatori.

In campo, oggi, ci sarà Andrea Belotti, che avrà due donne speciali a casa a fare il tifo per lui. Il ‘Gallo’ è infatti sposato con la splendida Giorgia, siciliana doc, conosciuta quando giocava a Palermo, che qualche mese fa ha dato alla luce la piccola Vittoria.

Chi è Giorgia Duro

Nata il 24 ottobre 1996 in Sicilia, Giorgia ha iniziato a lavorare in alcune trasmissioni tv calcistiche di emittenti siciliane dopo aver terminato gli studi. Proprio grazie a quel lavoro ha avuto la possibilità di conoscere Belotti, nel periodo in cui giocava nel Palermo. Giorgia, prima di iniziare a lavorare in tv, ha partecipato anche a diversi concorsi di bellezza: ha vinto la fascia di Miss Palermo ed è arrivata alle prefinali di Miss Italia. Dopo il trasferimento di Belotti al Torino, ha lasciato la sua terra per seguirlo e progettare insieme un futuro insieme.

Il fidanzamento di Giorgia Duro e Andrea Belotti è durato pochi anni: i due si sono sposati il 15 giugno 2017 a Palermo. Nel 2021, poi, a febbraio, i due sono diventati genitori per la prima volta, grazie alla nascita della piccola Vittoria.