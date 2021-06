Elina Gollert, due fari al posto degli occhi e due splendidi bimbi: la (fortunata) moglie di Kjaer [FOTO]

Kjaer è l’uomo del giorno, eroico, commovente e da applausi. Il capitano della Danimarca è riuscito a mantenere la lucidità e a non farsi prendere dal panico in un momento delicatissimo e di terrore: dopo il malore accusato da Eriksen durante la sfida tra Danimarca e Finlandia, Kjaer ha avuto la prontezza di spostare il suo compagno di squadra su un fianco e controllare che non ingoiasse la lingua. Successivamente, insieme ai suoi compagni, ha formato un cerchio attorno ad Eriksen, per proteggere la sua immagine ed evitare che un episodio così spiacevole venisse strumentalizzato. Come se non bastasse, poi, ha avuto la forza di consolare una donna distrutta, la moglie di Eriksen, in lacrime.

Un vero capitano, un vero eroe! Ne deve andare fiera sua moglie: lady Kjaer.

Chi è la moglie di Kjaer

Elina Gollert, è questo il nome della moglie di Kjaer. Molti la conosceranno perchè è una nota wags rossonera. E’ svedese ed abita a Bergamo ed è mamma di due splendidi bambini, Milas e Viggo. I due si sono sposati nel 2017 a Roma. Bellissima, con due occhi grandi e profondi, nei quali è facilissimo perdersi anche solo guardando le sue foto sui social, Elina oggi è ancora più consapevole della fortuna che ha ad avere al suo fianco un uomo come Kjaer. Tantissime donne nel mondo la staranno invidiando.