Cavigliere must have dell’estate: le proposte di Nove25 [FOTO]

L’arrivo dell’estate porta con se la voglia di scoprirsi e decorare ogni parte del corpo con gioielli e accessori preziosi. La cavigliera è sicuramente uno di questi. Protagonista del nostro look quando finalmente desideriamo, e possiamo, camminare a piedi nudi sulla sabbia o illuminare il nostro stile dalla testa ai piedi.

Ornamento nato nell’Età del Bronzo, che ha contaminato e attraversato epoche e culture, oggi è simbolo di eleganza e seduzione, un accessorio irrinunciabile nella stagione estiva, da sfoggiare in qualunque occasione, dalle giornate in spiaggia alle cene in riva al mare. Nove25, con la sua ampia gamma di gioielli permette di scegliere tra tantissimi modelli, dalla grumetta più semplice a quelle a due o tre fili, dai minirosario alle catene con pendente, in argento o in oro giallo.

Ai tanti modelli già presenti si aggiungono le mille opzioni di customizzazione che il nuovo e innovativo configuratore #mynove25 permette. Le cavigliere Nove25 sono disponibili su nove25.net e negli store Nove25