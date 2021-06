Benetti presenta una nuovissima Oasis Life: ali apribili, piscina integrata e social design, per lunghe permanenze a bordo a stretto contatto con il mare [FOTO]

Sulla base di un’inedita ispirazione progettuale nata nel 2017, Benetti lo scorso settembre 2020 ha presentato uno yacht di 40 metri dedicato alla prossima generazione di armatori. Avendo riconosciuto i primi segnali di un trend sempre più in crescita, guidato da un nuovo tipo di armatori di superyacht, che desiderano uno stile di vita decisamente più conviviale, sempre meno formale e a favore di un contatto più stretto con il mare, Benetti ha voluto creare qualcosa che andasse oltre le tradizionali beach area, che generalmente tendono a essere in qualche modo interrotte da murate e cielini, offrendo così lo yacht perfetto per ancorare in rada e immergersi nell’ambiente marino circostante.

Dei sei rinomati studi di design che hanno presentato le loro proposte nel 2017, è stata la firma inglese dello studio RWD che ha incontrato e rispettato maggiormente la visione di Benetti, addirittura sviluppandola ulteriormente. Il concetto di Oasis 40M ha introdotto dunque una combinazione rivoluzionaria di cinque caratteristiche sul ponte di poppa, tanto da rendere obsoleti i termini “beach club” e “beach area”.

La partnership, che già aveva dimostrato in progetti precedenti la capacità di anticipare tendenze e nuove soluzioni, ha creato la nuovissima OASIS DECK™. Anche gli armatori degli yacht più grandi ormai stanno dimostrando il loro entusiasmo per il concept di OASIS, confermando che il rinnovato legame con il mare e lo stile di vita che ne deriva sono un valore sempre più fondamentale nella ricerca dello yacht ideale.

Benetti e RWD hanno quindi creato l’archetipo di OASIS LIFE, che si sta rapidamente diffondendo e che viene riconosciuto e adottato in tutto il settore.

Sulla scia del successo di Oasis 40M, Benetti è ritornata prontamente a lavorare con RWD, per creare una “sorella minore” del primo esemplare e far così crescere la famiglia Oasis. OASIS 34M, più piccola e con un package ingegneristico differente, offre le stesse cinque caratteristiche dell’OASIS DECK™, conservando anche il garage per il tender sul fianco della barca. Lo studio newyorkese Bonetti/Kozerski, che ha creato gli interni del 40M, ha deciso di differenziare il design del 34M rispetto alla sorella maggiore donando agli ambienti un’atmosfera più sportiva e giovanile, e un look fresco con ampi open space. L’armatore può inoltre scegliere un layout meno tradizionale, con una zona pranzo più formale nella Skylounge dell’Upper Deck e un Main Deck meno impostato, arredato con divani, una zona tv e un bar a prua.

Riportare le cinque caratteristiche dell’OASIS DECK™ sul 34M è stata una vera sfida a livello di design; andando invece a lavorare su un 50M, si è creato un vero e proprio campo di sperimentazione per il design.

Il B.NOW 50M adesso può essere integrato con l’OASIS DECK™, che qui sfrutta a pieno lo scafo più grande. Questa soluzione si adatta perfettamente al 50M, dove sono state sviluppate ulteriormente alcune nuove funzionalità: un ampio American Bar ombreggiato e un’area benessere per fitness e spa sul LowerDeck, che può essere anche utilizzata come Adventure Room, con trampolini, kayak e altre attrezzature.

Il concetto di OASIS DECK™ si adatta perfettamente anche al nuovo B.NOW 66M OASIS, massima espressione dell’OASIS LIFE e ammiraglia della famiglia OASIS. Nell’istante in cui si sale a bordo dello yacht e si cammina per il ponte si ha l’impressione di essere immediatamente immersi in questo spazio, che include l’enorme piscina, gli ampi prendisole, gli angoli dedicati alla convivialità, la terrazza rialzata, la sala da pranzo e il bar esterni e il salone principale con cocktail bar interno. Quasi il 50% del ponte principale è dedicato all’OASIS LIFE.

Il CEO del Gruppo Azimut|Benetti Marco Valle ha commentato: “Durante questi ultimi mesi, i nostri modelli con l’OASIS DECK™ sono diventati un punto di riferimento che incontra i bisogni di un segmento sempre crescente. Il concept è così forte e innovativo che gli armatori dei superyacht sono letteralmente affascinati. Finora abbiamo già venduto 14 Oasis 40M, 3 Oasis 34M, venduti addirittura prima della presentazione ufficiale del progetto, e ben 6 B.Now 50M con l’OASIS DECK™. La filosofia dell’OASIS LIFE va ben oltre la linea dei prodotti ma è stata adottata in tutto il settore. Il segreto è aver anticipato le tendenze e aver interpretato i desideri più intimi degli armatori, trovando per altro il perfetto partner per la produzione e per il design, grazie a collaborazioni molto strette e ben riuscite. È facile immaginare un futuro dove, per un numero crescente di armatori di superyacht, gli spazi imprescindibili a bordo includeranno il Sun Deck, l’Upper Deck, il Bridge Deck e l’OASIS DECK™”.