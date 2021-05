L’eccellenza in pista incontra l’eccellenza in mare: il giga yacht Luminosity di Benetti a Monaco [FOTO]

Luminosity, giga yacht di Benetti e il più grande yacht ibrido esistente, è approdato a Monaco per il fine settimana del Gran Premio di F1 e resterà all’ancora in baia fino a martedì. Il giga yacht, 107,6 metri di lunghezza e 5.844 di GT, e il Gran Premio rappresentano un abbinamento riuscito in quanto entrambi testimoniano l’importanza del raggiungimento di un sistema di propulsione all’avanguardia e di uno studio dei materiali impeccabile.

Molti appassionati di F1 decidono di vivere la competizione di Monaco a bordo di uno yacht, e in questo senso Luminosity rappresenta una scelta eccezionale. Con un pacchetto batterie integrato da 3 MWh, tutti i sistemi principali possono funzionare durante l’evento (fino a 12 ore) senza dover accendere i generatori. Pace, tranquillità e comfort sono i punti chiave a bordo di Luminosity, con tanto spazio all’aperto per poter godere anche di molti momenti all’esterno. Se fosse necessario lasciare l’evento prima del previsto, il giga yacht può anche allontanarsi senza disturbare i vicini, navigando in modalità completamente elettrica con un’autonomia di oltre dieci miglia nautiche. I vantaggi aggiuntivi di questa futuristica funzionalità includono un tempo di avvio molto più rapido e la possibilità di accesso esclusivo alle aree protette SECA, note per le bellezze naturali inalterate.